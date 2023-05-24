Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Минпромторг Новосибирской области продолжает поиски инвестора для запуска обувной фабрики С-Теп в городе Бердске, которая входит в состав OR Group. Однако пока переговоры не завершились успехом, сообщил глава министерства Андрей Гончаров в интервью агентству Интерфакс. По словам министра, возможно, что потенциальные инвесторы ждут более выгодного ценового предложения. Условия, которые сейчас предлагаются заинтересованным структурам, Гончаров раскрывать не стал. На текущий момент часть сотрудников фабрики продолжает деятельность, связанную с поддержанием инфраструктуры производства в рабочем состоянии.
Производство было остановлено 1 августа 2022 года. Как сообщили в пресс-службе компании, работа завода временно приостановлена "в целях оптимизации расходов". В качестве причины называется просрочка по долговым обязательствам переде банками.
Ранее в Арбитражный суд города Москвы поступило три иска от компании "Регион Финанс" с требованием взыскания крупные денежных сумм с компании ООО "Обувь России", входящей в OR Group, головной офис которой находится в Новосибирске. Общая сумма исковых требований составляла 1 986 573 500 рублей. Компания "Регион Финанс" представляет интересы владельцев облигаций "Обуви России".
По данным системы СПАРК, ООО «Обувная фабрика С-Теп» было зарегистрировано в ноябре 2011 года, генеральный директор – Антон Титов. По итогам 2022 года чистый убыток от деятельности предприятия составил 56,896 млн рублей. Активы предприятия на конец года оценивались в 100,204 млн рублей.
В октябре 2022 года ООО «ЧОП "Брест плюс» в связи с долгом в 837 тысяч рублей инициировало банкротство фабрики. О вступлении в дело о банкротстве ходатайствовали ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк (долги 4,7 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно). Однако в мае 2023 года Верховный суд России по жалобам Сбербанка и Промсвязьбанка отменил решения нижестоящих инстанций о принятии заявления «ЧОП "Брест плюс» и определил вернуть заявление.