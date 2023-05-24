Минпромторг Новосибирской области продолжает поиски инвестора для запуска обувной фабрики С-Теп в городе Бердске, которая входит в состав OR Group. Однако пока переговоры не завершились успехом, сообщил глава министерства Андрей Гончаров в интервью агентству Интерфакс. По словам министра, возможно, что потенциальные инвесторы ждут более выгодного ценового предложения. Условия, которые сейчас предлагаются заинтересованным структурам, Гончаров раскрывать не стал. На текущий момент часть сотрудников фабрики продолжает деятельность, связанную с поддержанием инфраструктуры производства в рабочем состоянии.