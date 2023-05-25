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В Новосибирске на основателя «Холидей» хотят подать в суд

25 мая 2023, 04:14
Фото: 1MI
Иск подают на основателя «Холидей» в Новосибирске
Бизнесмена из Новосибирска Николая Скороходова вновь пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает «Федресурс».

Появилась информация о том, что иск в Арбитражный суд планирует направить конкурсный управляющий компании «Холидей производство», которая ранее была связана с крупным ритейлером «Холдидей».

Он хочет добиться признания бывшего генерального директора Эдуарда Коршикова и владельца «Компания Холидей» Николая Скороходова субсидиарно ответственными.

В июле 2020 года «Холидей производство» было признано банкротом, а в марте 2019 года уже были выдвинуты требования привлечения Скороходова к субсидиарной ответственности на сумму в 18 млрд рублей. Однако в 2021 году это требование было отвергнуто.

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