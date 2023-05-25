В Новосибирске на основателя «Холидей» хотят подать в суд

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Появилась информация о том, что иск в Арбитражный суд планирует направить конкурсный управляющий компании «Холидей производство», которая ранее была связана с крупным ритейлером «Холдидей».
Он хочет добиться признания бывшего генерального директора Эдуарда Коршикова и владельца «Компания Холидей» Николая Скороходова субсидиарно ответственными.
В июле 2020 года «Холидей производство» было признано банкротом, а в марте 2019 года уже были выдвинуты требования привлечения Скороходова к субсидиарной ответственности на сумму в 18 млрд рублей. Однако в 2021 году это требование было отвергнуто.