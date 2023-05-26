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Новосибирской ученой из Академгородка грозит срок за контрабанду редких ДНК

26 мая 2023, 12:54
Фото: pxhere.com
Сибирячку подозревают в контрабанде редких ДНК

Новосибирской ученой из Академгородка грозит срок в США за контрабанду редких ДНК

Научную сотрудницу из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Полину Перельман подозревают в незаконной попытке контрабанды образцов ДНК. Ученой грозит до двадцати лет лишения свободы.

Как сообщают «Родные Берега», летом прошлого года биологические образцы были найдены при досмотре в аэропорту штата Вирджиния. При сибирячке был обнаружен незадекларированный контейнер с девятью ампулами и десятью колбами. В них находились клетки млекопитающих семейства куньих, сибирского журавля и красного волка.

Стоит отметить, что Полина Перельман была освобождена из-под ареста до суда. Правоохранительным органам США ученая пояснила, что не успела оформить нужную документацию из-за срочности вылета и бюрократических проволочек. Кроме того, она признала свою вину.

Заседание в федеральном суде штата Вирджиния назначено на август. В случае вынесения обвинительного приговора сотруднице из Академгородка грозит до двадцати лет лишения свободы.

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