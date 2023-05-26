Новосибирской ученой из Академгородка грозит срок за контрабанду редких ДНК

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как сообщают «Родные Берега», летом прошлого года биологические образцы были найдены при досмотре в аэропорту штата Вирджиния. При сибирячке был обнаружен незадекларированный контейнер с девятью ампулами и десятью колбами. В них находились клетки млекопитающих семейства куньих, сибирского журавля и красного волка.
Стоит отметить, что Полина Перельман была освобождена из-под ареста до суда. Правоохранительным органам США ученая пояснила, что не успела оформить нужную документацию из-за срочности вылета и бюрократических проволочек. Кроме того, она признала свою вину.
Заседание в федеральном суде штата Вирджиния назначено на август. В случае вынесения обвинительного приговора сотруднице из Академгородка грозит до двадцати лет лишения свободы.