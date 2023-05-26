Новосибирской ученой из Академгородка грозит срок за контрабанду редких ДНК

Как сообщают «Родные Берега», летом прошлого года биологические образцы были найдены при досмотре в аэропорту штата Вирджиния. При сибирячке был обнаружен незадекларированный контейнер с девятью ампулами и десятью колбами. В них находились клетки млекопитающих семейства куньих, сибирского журавля и красного волка.