Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Научный центр после увольнения директора Рината Максютова продолжил свою работу — временно исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель гендиректора по научной работе Александр Агафонов. Он занял эту должность с 26 мая 2023 года.
Сайт научного центра «Вектор» сообщает, что Александр Агафонов начал работать в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с 1983 года, после того, как окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Биология», так же Агафонов является действующим депутатом поселкового совета.
Напомним, что Рината Максютова уволили с формулировкой «утрата доверия», он намерен оспорить свое увольнение через суд.