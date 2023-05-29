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В Кольцовском научном центре «Вектор» назначили ВРИО руководителя

29 мая 2023, 14:32
Фото: НГС.Новости группа Вконтакте
Александр Агафонов - временно исполняющий обязанности руководителя ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
На должность временно исполняющего обязанности руководителя научного центра «Вектор» в Кольцово назначили заместителя генерального директора центра по научной работе Александра Агафонова.

Научный центр после увольнения директора Рината Максютова продолжил свою работу — временно исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель гендиректора по научной работе Александр Агафонов. Он занял эту должность с 26 мая 2023 года.

Сайт научного центра «Вектор» сообщает, что Александр Агафонов начал работать в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с 1983 года, после того, как окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Биология», так же Агафонов является действующим депутатом поселкового совета.

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Напомним, что Рината Максютова уволили с формулировкой «утрата доверия», он намерен оспорить свое увольнение через суд.

#Ольга Храмушкина#Вектор#Ученый#Директор#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Кольцово
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