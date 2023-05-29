Сайт научного центра «Вектор» сообщает, что Александр Агафонов начал работать в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с 1983 года, после того, как окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Биология», так же Агафонов является действующим депутатом поселкового совета.