Экс-директор новосибирского «Вектора» намерен оспорить увольнение через суд

При этом официальная причина увольнения пока так и не названа. За формулировкой «утрата доверия» может скрываться неподобающее поведение мужчины в морально-этическом плане. Утверждается, что руководитель «Вектора», пользуясь служебным положением, назначил на высокую должность свою любовницу и оказывал ей всяческую поддержку, что вызвало гнев остальных сотрудников.