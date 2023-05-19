Экс-директор новосибирского «Вектора» намерен оспорить увольнение через суд

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Как сообщает «Континент Сибирь Online», Ринат Максютов не согласен со своим увольнением по приказу Роспотребнадзора и его руководителя Анны Поповой. Соответствующий документ был подписан 17 мая. Его причиной могла стать утрата доверия после присланной в ведомство жалобы на Максютова.
При этом официальная причина увольнения пока так и не названа. За формулировкой «утрата доверия» может скрываться неподобающее поведение мужчины в морально-этическом плане. Утверждается, что руководитель «Вектора», пользуясь служебным положением, назначил на высокую должность свою любовницу и оказывал ей всяческую поддержку, что вызвало гнев остальных сотрудников.
Кроме того, после увольнения Рината Максютова может ожидать и следствие по растрате казенных средств. В этом случае ученому грозит десять лет лишения свободы.