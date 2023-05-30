Силовиков в бронежилетах заметили возле химзавода в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Работники силовых структур в бронежилетах находились возле забора предприятия на Богдана Хмельницкого. Также неподалеку располагался полицейский транспорт. Бойцы выполняли чьи-то четкие указания.
В управлении ФСБ по Новосибирской области «НГС Новосибирск» сообщили, что проводятся плановые учения. По легенде, силовики должны предотвратить террористический акт на предприятии. Горожан попросили отнестись к происходящему с пониманием.