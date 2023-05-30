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Силовиков в бронежилетах заметили возле химзавода в Новосибирске

30 мая 2023, 06:45
Фото: 1MI
В Новосибирске проводятся учения

В Новосибирске возле химзавода заметили силовиков в бронежилетах

Новосибирцы заметили скопление силовиков в городе. Бойцы находились возле завода химических концентратов.

Работники силовых структур в бронежилетах находились возле забора предприятия на Богдана Хмельницкого. Также неподалеку располагался полицейский транспорт. Бойцы выполняли чьи-то четкие указания.

В управлении ФСБ по Новосибирской области «НГС Новосибирск» сообщили, что проводятся плановые учения. По легенде, силовики должны предотвратить террористический акт на предприятии.  Горожан попросили отнестись к происходящему с пониманием.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ФСБ#Учения
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