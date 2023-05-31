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В небе Новосибирска «косяком» пролетели истребители

31 мая 2023, 10:28
Фото: Om1.ru
Над Новосибирском пролетели семь истребителей

В небе над Новосибирском пролетели семь истребителей

Новосибирцы заметили в городском небе истребители. Самолеты летели над центром города.

Как сообщает Om1.ru, истребители пролетели в районе станции метро «Гагаринская».  Всего в новосибирском небе «косяком» пролетели семь истребителей. Очевидцы предполагают, что это были СУ-34.

Инцидент уже начали обсуждать в социальных сетях. «Прямо гордость берет. Мощь!», - написала Ирина Беломестнова в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».  «Нам их можно не бояться. Пусть враги боятся», - вторит ей Роман Немчинов.

На данный момент официальных комментариев от ведомств о причинах полета истребителей над Новосибирском не поступало.

#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Самолеты#Техника#Соцсети
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