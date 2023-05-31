В небе Новосибирска «косяком» пролетели истребители

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как сообщает Om1.ru, истребители пролетели в районе станции метро «Гагаринская». Всего в новосибирском небе «косяком» пролетели семь истребителей. Очевидцы предполагают, что это были СУ-34.
Инцидент уже начали обсуждать в социальных сетях. «Прямо гордость берет. Мощь!», - написала Ирина Беломестнова в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Нам их можно не бояться. Пусть враги боятся», - вторит ей Роман Немчинов.
На данный момент официальных комментариев от ведомств о причинах полета истребителей над Новосибирском не поступало.