atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:51

Published Сегодня, 01:51

Modified Сегодня, 01:53

Updated Сегодня, 01:53

Изображение материала

Бесплатные маршрутки до кладбищ запустят на Троицу в Новосибирске

1 июня 2023, 01:51
Фото: 1MI
Бесплатный транспорт будет работать один день

В Новосибирске на Троицу запустят бесплатные маршрутки до кладбищ

3-го июня на крупных городских кладбищах будут работать бесплатные маршрутки. Решение было принято мэрией для того, чтобы дать людям возможность безопасно добраться до мест погребения своих близких, особенно в связи с наступающей Троицей.

3 июня в период с 8 утра до 16 вечера на крупных кладбищах Новосибирска — «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» — появятся бесплатные микроавтобусы.

По данным пресс-службы мэрии, маршрутки будут курсировать по главным дорогам. Это решение было принято для того, чтобы жители могли безопасно и бесплатно добраться до мест, где похоронены их близкие.

Для обеспечения безопасности посетителей всех кладбищ, за исключением общественного транспорта, коммунальной техники и катафалков, будет запрещен въезд всех автомобилей с 3-го до 4-го июня с 9 утра до 7 вечера.

Также на Троицу запущены дополнительные автобусы с площади Калинина и маршрутки с Золотой Нивы, которые помогут горожанам свободно перемещаться по городу и добраться до кладбища. 

Троица 12 июня 2022: почему церковь против поездок на кладбище в праздник
Узнать подробнее
Читайте также:
Троица-2022: что можно делать, а что нельзя православным в праздник
#Эмилия Губарева#Общество#Общественный транспорт#Кладбище#Город#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
30 мая 10:09
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Барановская обвинила в сатанизме детского парикмахера из Новосибирска
31 мая 09:04
«У нас постоянно что-то летает»: новосибирцы обсуждают полет самолета над городом
31 мая 08:58
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10