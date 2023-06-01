Бесплатные маршрутки до кладбищ запустят на Троицу в Новосибирске

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3 июня в период с 8 утра до 16 вечера на крупных кладбищах Новосибирска — «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» — появятся бесплатные микроавтобусы.
По данным пресс-службы мэрии, маршрутки будут курсировать по главным дорогам. Это решение было принято для того, чтобы жители могли безопасно и бесплатно добраться до мест, где похоронены их близкие.
Для обеспечения безопасности посетителей всех кладбищ, за исключением общественного транспорта, коммунальной техники и катафалков, будет запрещен въезд всех автомобилей с 3-го до 4-го июня с 9 утра до 7 вечера.
Также на Троицу запущены дополнительные автобусы с площади Калинина и маршрутки с Золотой Нивы, которые помогут горожанам свободно перемещаться по городу и добраться до кладбища.