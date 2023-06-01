Длинные выходные в июне-2023 года: как будем отдыхать и работать

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Ежегодно День России отмечают 12 июня. В 2023 году праздник выпадает на понедельник – этот день станет выходным для всех работающих людей.
Получается, что можно планировать свой отдых начиная с 10 июня – это будет суббота. Многие поедут на дачу, на пикник к реке. Ведь выходить на работу придется только во вторник, 13 июня. Также, вероятно, в некоторых компаниях в предпраздничный день, в пятницу 9 мая, будет сокращенный рабочий день.
На самые длинные выходные россияне уже уходили в начале мая. Праздновали День Труда - 1 мая и День победы - 9 мая. В Новосибирске прошел «Бессмертный полк» в новом формате, а также горожане и туристы смогли насладиться зрелищным салютом на Михайловской набережной.
Следующим праздником в июне станет День города Новосибирска, 24 июня. Однако по этому случаю дополнительных выходных не будет.
Праздник начнется плац-парада духовых оркестров на Красном проспекте. Улицу Ленина снова сделают пешеходной – ее украсят цветами.
Также в новом парке «Арена» у ЛДС пройдет VK Fest. Выступит рэпер Баста.
До осени праздников в России не предвидится. Больше отдыхать мы будем только в День народного единства, который празднуется 4 ноября. Нас ждут снова три выходных – до 6 ноября (включительно).