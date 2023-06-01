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Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

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Длинные выходные в июне-2023 года: как будем отдыхать и работать

1 июня 2023, 03:59
Фото: 1MI
Когда и как будем отдыхать в июне 2023

Новосибирцев ждут длинные выходные в июне 2023 года

Июнь – единственный месяц лета, который подарит россиянам, включая новосибирцев, лишний выходной. Мы будем отдыхать три дня подряд уже на следующей неделе благодаря Дню России.

Ежегодно День России отмечают 12 июня. В 2023 году праздник выпадает на понедельник – этот день станет выходным для всех работающих людей.

Получается, что можно планировать свой отдых начиная с 10 июня – это будет суббота. Многие поедут на дачу, на пикник к реке. Ведь выходить на работу придется только во вторник, 13 июня. Также, вероятно, в некоторых компаниях в предпраздничный день, в пятницу 9 мая, будет сокращенный рабочий день.

На самые длинные выходные россияне уже уходили в начале мая. Праздновали День Труда - 1 мая и День победы - 9 мая. В Новосибирске прошел «Бессмертный полк» в новом формате, а также горожане и туристы смогли насладиться зрелищным салютом на Михайловской набережной.

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Следующим праздником в июне станет День города Новосибирска, 24 июня. Однако по этому случаю дополнительных выходных не будет.

Праздник начнется плац-парада духовых оркестров на Красном проспекте. Улицу Ленина снова сделают пешеходной – ее украсят цветами.

Также в новом парке «Арена» у ЛДС пройдет VK Fest. Выступит рэпер Баста.

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До осени праздников в России не предвидится. Больше отдыхать мы будем только в День народного единства, который празднуется 4 ноября. Нас ждут снова три выходных – до 6 ноября (включительно).

#Алина Шефер#Выходной#Праздники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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