Длинные выходные в июне-2023 года: как будем отдыхать и работать

Получается, что можно планировать свой отдых начиная с 10 июня – это будет суббота. Многие поедут на дачу, на пикник к реке. Ведь выходить на работу придется только во вторник, 13 июня. Также, вероятно, в некоторых компаниях в предпраздничный день, в пятницу 9 мая, будет сокращенный рабочий день.