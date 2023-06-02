Открыт новый вход в метро «Площадь Маркса» в Новосибирске — смотрим первые фото

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Для пассажиров в Ленинском районе открыли новый вход на станцию, который расположен в торговом центре «GRANI». Сам ТЦ еще не открыли — это произойдет только 10 июня.
Однако уже сибиряки могут спускаться к вагонам через новый вход, расположенный напротив рынка. Внутри установлено инновационное оборудование, мониторы, эскалаторы, ведущие на верхние этажи ТЦ.
Также к лестницам закреплены пандусы для маломобильных граждан и спуски для мам с колясками.