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Открыт новый вход в метро «Площадь Маркса» в Новосибирске — смотрим первые фото

2 июня 2023, 07:50
Фото: atas.info
Смотрим фото нового входа к станции «Площадь Маркса» в Новосибирске
Первыми фотографиями нового входа на станцию метро «Площадь Маркса» в Новосибирске поделились читатели Atas.info. Его открыли в пятницу, 2 июня 2023 года.

Для пассажиров в Ленинском районе открыли новый вход на станцию, который расположен в торговом центре «GRANI». Сам ТЦ еще не открыли — это произойдет только 10 июня.

Фото: atas.info

Однако уже сибиряки могут спускаться к вагонам через новый вход, расположенный напротив рынка. Внутри установлено инновационное оборудование, мониторы, эскалаторы, ведущие на верхние этажи ТЦ.

Фото: atas.info

Также к лестницам закреплены пандусы для маломобильных граждан и спуски для мам с колясками.

Фото: atas.info
#Новосибирское метро#Площадь Маркса#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Алина Шефер
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