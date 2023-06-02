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В Мошковском районе в лоб столкнулись грузовики

2 июня 2023, 07:54
Фото: ВК / АСТ-54
Одна из фур перевернулась

Под Новосибирском в лоб столкнулись фуры

В Мошковском районе произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись два грузовика.
«На трассе рядом с деревней Вороново лоб в лоб столкнулись 2 грузовых автомобиля, один из которых свалился в кювет», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно.

На данный момент официальной информации от ведомств по поводу ДТП не поступало. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Соцсети
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