В Мошковском районе в лоб столкнулись грузовики

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
«На трассе рядом с деревней Вороново лоб в лоб столкнулись 2 грузовых автомобиля, один из которых свалился в кювет», — указано в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно.
На данный момент официальной информации от ведомств по поводу ДТП не поступало. Корреспондентом Atas.info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.