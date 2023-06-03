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Глава ЧВК «Вагнер» планирует открыть в Новосибирске школу военных журналистов

3 июня 2023, 16:16
Фото: Полина Симакова / atas.info
Евгений Пригожин заявил о необходимости создания школы военкоров.

В Новосибирске Пригожин запланировал открытие школы военных корреспондентов

О том, что сеть школ военкоров будет открыта по всей России рассказал Евгений Пригожин на встрече в Краснодарском крае. Начать он планирует с отделения школы в Новосибирске.

Пригожин на полигоне в Краснодарском крае рассказал о своей идее сделать школу военных корреспондентов. По его словам идея школы возникла у него, когда бойцам пришлось вызволять из зоны активных боевых действий журналистку с Readovka.

«Конечно, надо уметь пользоваться оружием, когда военкор едет на передовую, может случиться все, что угодно», — сказал Пригожин в интервью изданию «Блокнот Краснодар». В обучение будет входить умение пользоваться оружием, навыки оказания первой медицинской помощи. Первый филиал школы будет открыт в Новосибирской области.

Пригожин в Новосибирске раскрыл сумму, потраченную на деятельность ЧВК «Вагнер»
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Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о сумме, потраченной на деятельность военной компании.

#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Участник СВО#Журналист#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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