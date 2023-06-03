Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Пригожин на полигоне в Краснодарском крае рассказал о своей идее сделать школу военных корреспондентов. По его словам идея школы возникла у него, когда бойцам пришлось вызволять из зоны активных боевых действий журналистку с Readovka.
«Конечно, надо уметь пользоваться оружием, когда военкор едет на передовую, может случиться все, что угодно», — сказал Пригожин в интервью изданию «Блокнот Краснодар». В обучение будет входить умение пользоваться оружием, навыки оказания первой медицинской помощи. Первый филиал школы будет открыт в Новосибирской области.
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