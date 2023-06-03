«Конечно, надо уметь пользоваться оружием, когда военкор едет на передовую, может случиться все, что угодно», — сказал Пригожин в интервью изданию «Блокнот Краснодар». В обучение будет входить умение пользоваться оружием, навыки оказания первой медицинской помощи. Первый филиал школы будет открыт в Новосибирской области.