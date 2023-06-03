Жара до +32°C придет в Новосибирск 3 июня и будет усиливаться всю неделю

С начала недели в Новосибирск придет настоящая южная жара — каждый день с понедельника до четверга воздух будет прогреваться до +35°C, местами до +39°C. Более прохладная погода ждет новосибирцев только на следующих выходных.