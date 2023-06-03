Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Вся неделя в Новосибирске будет очень жаркой, днем температура воздуха +35°C, ночью +20°C, небо будет безоблачным. Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает, что местами столбики термометров в дневное время могут показывать +37°C.
Небольшой ветер 2-4 м/с почти не повлияет на восприятие температуры. Начиная со среды жару немного смягчит облачная погода. Вода в Обском водохранилище за эти дни успеет прогреться до +22°C.
Стало известно, когда в Новосибирск вернутся дожди.