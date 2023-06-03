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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

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Жара в Новосибирске спадет только к следующим выходным

3 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI
Жара пришла в Новосибирск.

Жара до +32°C придет в Новосибирск 3 июня и будет усиливаться всю неделю

С начала недели в Новосибирск придет настоящая южная жара — каждый день с понедельника до четверга воздух будет прогреваться до +35°C, местами до +39°C. Более прохладная погода ждет новосибирцев только на следующих выходных.

Вся неделя в Новосибирске будет очень жаркой, днем температура воздуха +35°C, ночью +20°C, небо будет безоблачным. Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает, что местами столбики термометров в дневное время могут показывать +37°C.

Небольшой ветер 2-4 м/с почти не повлияет на восприятие температуры. Начиная со среды жару немного смягчит облачная погода. Вода в Обском водохранилище за эти дни успеет прогреться до +22°C.

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Стало известно, когда в Новосибирск вернутся дожди.

#Ольга Храмушкина#Погода на неделю#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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