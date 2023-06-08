Новосибирского водителя доставали из перевернувшегося «Шевроле»

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
«Вчера вечером спасатели МАСС выезжали на ликвидацию ДТП на ул. Пермитина, где автомобиль марки „Chevrolet Lacetti“ наехал на поребрик и перевернулся на бок», — сообщается в официальном паблике МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Прибывшим спасателям пришлось доставать водителя из иномарки. Для этого пришлось привлечь очевидцев и сотрудников ДПС. Общими усилиями иномарку поставили на колеса.
Пострадавшего мужчину передали бригаде «скорой помощи». Сейчас водитель получает необходимое лечение.