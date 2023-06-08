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Новосибирского водителя доставали из перевернувшегося «Шевроле»

8 июня 2023, 06:11
Фото: Официальный паблик МАСС «ВКонтакте»
Водитель получает необходимое лечение

В Новосибирске спасатели извлекли мужчину из перевернувшегося «Шевроле»

Вечером среды в Новосибирске произошло ДТП. Водителя пришлось общими усилиями доставать из машины.
«Вчера вечером спасатели МАСС выезжали на ликвидацию ДТП на ул. Пермитина, где автомобиль марки „Chevrolet Lacetti“ наехал на поребрик и перевернулся на бок», — сообщается в официальном паблике МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Прибывшим спасателям пришлось доставать водителя из иномарки. Для этого пришлось привлечь очевидцев и сотрудников ДПС. Общими усилиями иномарку поставили на колеса.

Пострадавшего мужчину передали бригаде «скорой помощи». Сейчас водитель получает необходимое лечение.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#ДТП#Спасатели
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