Два новосибирца перевернулись на лодке по пути к любимым женщинам

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«В 20:35 28 мая на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в районе Октябрьского моста ниже по течению перевернулась лодка, в воде находятся два человека. В указанном месте, напротив бывшего пляжа «Наутилус» была обнаружена перевернутая лодка ПВХ и на ней 2 человека, дрейфующая по течению», - сообщается в официальном паблике МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Спасатели перегрузили новосибирцев в катер, а лодку отбуксировали к берегу. Однако мужчины отказались от медицинской помощи и хотели вновь поплыть на лодке к острову. На нем, по их словам, остались любимые женщины.
В итоге романтиков передали речной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.