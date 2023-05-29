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Два новосибирца перевернулись на лодке по пути к любимым женщинам

29 мая 2023, 08:49
Фото: «Спасатели МАСС» «ВКонтакте»
Мужчин спасли вовремя

В Новосибирске двое мужчин перевернулись на лодке под Октябрьским мостом

В Новосибирске сотрудники МАСС спасли двух мужчин под Октябрьским мостом. Они умудрились перевернуться на лодке.
«В 20:35 28 мая на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в районе Октябрьского моста ниже по течению перевернулась лодка, в воде находятся два человека. В указанном месте, напротив бывшего пляжа «Наутилус» была обнаружена перевернутая лодка ПВХ и на ней 2 человека, дрейфующая по течению», - сообщается в официальном паблике МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
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Спасатели перегрузили новосибирцев в катер, а лодку отбуксировали к берегу. Однако мужчины отказались от медицинской помощи и хотели вновь поплыть на лодке к острову. На нем, по их словам, остались любимые женщины.

В итоге романтиков передали речной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#МАСС#Спасатели#Октябрьский мост
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