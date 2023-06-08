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«Мы горим!»: что случилось в задымленной маршрутке под Новосибирском

8 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI
Маршрутка по неизвестным причинам задымилась

Под Новосибирском задымилась маршрутка с пассажирами

Вечером 7 июня перед въездом в Верх-Тулу загорелось маршрутное такси. Об этом стало известно из ВК-группы «Новости Верх-Тулы».

Как рассказали очевидцы с места событий, все произошло в Новосибирском районе в маршрутке № 323. Общественный транспорт следовал из города в село. Перед въездом в салоне авто запахло дымом, а затем возникло задымление.

На задних сидениях пассажиры начали паниковать и кричать «Мы горим, выходим». Однако со слов автора поста, водитель вышел самостоятельно, не открыв пассажирскую дверь. Тогда сибиряки начали возмущаться и выход на улицу все же открыли.

«Когда все начали выходить уже была нулевая видимость в салоне и перед выходом. Одна женщина упала в кювет (Наверно не увидела границы, из-за дыма) вроде как отделалась лёгким испугом. В тот момент начиналась гроза», — уточняется в публикации.
Фото: ВК-группа «Новости Верх-Тулы».
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#Эмилия Губарева#Пожар#Общество#Общественный транспорт#Маршрутка#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Пассажиры
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