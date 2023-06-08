«Мы горим!»: что случилось в задымленной маршрутке под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Как рассказали очевидцы с места событий, все произошло в Новосибирском районе в маршрутке № 323. Общественный транспорт следовал из города в село. Перед въездом в салоне авто запахло дымом, а затем возникло задымление.
На задних сидениях пассажиры начали паниковать и кричать «Мы горим, выходим». Однако со слов автора поста, водитель вышел самостоятельно, не открыв пассажирскую дверь. Тогда сибиряки начали возмущаться и выход на улицу все же открыли.
«Когда все начали выходить уже была нулевая видимость в салоне и перед выходом. Одна женщина упала в кювет (Наверно не увидела границы, из-за дыма) вроде как отделалась лёгким испугом. В тот момент начиналась гроза», — уточняется в публикации.