Новосибирцы смогут ежедневно отправиться в Томск на длинные выходные

Как сообщили в пресс-службе «Западно-Сибирской железной дороги расписание движения скорого поезда не претерпит изменений. Из Томска железнодорожный состав отправится со станции Томск-2 в 6.35 утра и прибудет в Новосибирск в 11.27 по томскому времени. Из Новосибирска в Томск поезд выедет в 17.30 вечера, в пункте назначения окажется в 22.13 по времени Новосибирска.