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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

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Новосибирцы смогут ежедневно отправиться в Томск на длинные выходные

9 июня 2023, 12:25
Фото: 1MI
На длинные выходные запустят дополнительный рейс

Скорый поезд Томск-Новосибирск будет курсировать каждый день на длинные выходные

Скорый поезд Томск-2 — Новосибирск будет ежедневно курсировать по маршруту в течение длинных выходных. Все желающие смогут уехать в Новосибирск и Томск в течение четырех дней.

Как сообщили в пресс-службе «Западно-Сибирской железной дороги расписание движения скорого поезда не претерпит изменений. Из Томска железнодорожный состав отправится со станции Томск-2 в 6.35 утра и прибудет в Новосибирск в 11.27 по томскому времени. Из Новосибирска в Томск поезд выедет в 17.30 вечера, в пункте назначения окажется в 22.13 по времени Новосибирска.

При этом 12 июня будет запущен дополнительный рейс. Стоит напомнить, что в честь Дня России новосибирцы будут отдыхать три дня подряд.

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#Новосибирск#Транспорт#Александр Ляхов#Поезд#Рейс
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