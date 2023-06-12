Микроминиатюрист из Новосибирска Анискин сделал копию флага России на волоске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Триколор, расположенный на подкове, по размеру в два раза меньше, чем тот, что находится на волосе. Он опубликовал свои работы в честь Дня России 12 июня.
Примечательно, но города России соревнуются между собой и стараются изготовить самые большие флаги страны. К примеру, Красноярск первым создал «Самый большой флаг России», а затем — самый высокий. В прошлом году День России отметили на Поклонной Горе в Москве, развернув «Самый большой флаг РФ».
А в Томске в мероприятии «Микромир», прошедшем в 2015 году, был представлен экспонат из краски на человеческом волосе, который считается самым маленьким флагом России. Впрочем, этот маленький флаг был в пять раз меньше отдельного волоса.