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Микроминиатюрист из Новосибирска Анискин сделал копию флага России на волоске

12 июня 2023, 07:36
Фото: Владимир Анискин, ВКонтакте
Флаг России
Новосибирский художник-микроминиатюрист Владимир Анискин создал необычные копии российского флага. Одну копию он установил на конском волосе, а другую — на подкове блохи.

Триколор, расположенный на подкове, по размеру в два раза меньше, чем тот, что находится на волосе. Он опубликовал свои работы в честь Дня России 12 июня.

Примечательно, но города России соревнуются между собой и стараются изготовить самые большие флаги страны. К примеру, Красноярск первым создал «Самый большой флаг России», а затем — самый высокий. В прошлом году День России отметили на Поклонной Горе в Москве, развернув «Самый большой флаг РФ».

А в Томске в мероприятии «Микромир», прошедшем в 2015 году, был представлен экспонат из краски на человеческом волосе, который считается самым маленьким флагом России. Впрочем, этот маленький флаг был в пять раз меньше отдельного волоса.

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#Эмилия Губарева#Флаг#Общество#Новосибирск
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