Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Производители продуктов питания стараются, чтобы продукты выглядели аппетитно, вкусно пахли и при этом как можно дольше хранились, чтобы не списывать скоропорт. Как рассказала новосибирский нутрициолог Маргарита Антонова, достичь этого без специальных добавок не получится. Свежие органические продукты без обработки имеют короткий срок хранения и продаются только в специализированных магазинах.
В супермаркетах же чаще всего в составе продуктов встречается пальмовое масло, различные виды сиропов и заменителей сахара, консерванты. Пальмовое масло часто добавляют в выпечку, так как это масло растительного происхождения, оно не портится так быстро, как сливочное. К тому же оно дешевле сливочного масла. Пальмовое масло содержит уже окисленные жиры, они повышают «плохой» холестерин, способствуют тромбозу, набору лишнего веса, повышает вероятность сосудистых заболеваний.
Современный маргарин, который есть практически во всей магазинной выпечке тоже опасен — по сути, это транс-жиры, которые плохо перевариваются, усложняют усвоение полезных веществ, способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.
Многие знают, что пальмовое масло неполезно, и стараются избегать продуктов с ним, поэтому производители на упаковке вместо пальмового масла могут писать «масло растительного происхождения».
Сукралозу, кукурузный сироп, аспартам, сорбит и ксилит часто добавляют в ПП-продукты и товары для диабетиков. Да, подсластители не повышают уровень инсулина, как это делают продукты с натуральным сахаром. Но по сути, это обман поджелудочной железы.
Продукты с этими добавками, особенно напитки, повышают уровень воспаления в организме. Например, кукурузный сироп по составу состоит почти полностью из фруктозы. Такие продукты могут развить неалкогольное ожирение печени, более того, они вызывают привыкание и повышают аппетит.
Нутрициолог Маргарита Антонова предупреждает, что при постоянном употреблении продуктов с кукурузным сиропом возникает риск для здоровья щитовидной железы, нарушается работа поджелудочной железы.
Если нужно использовать заменители сахара, лучше выбрать кокосовый сахар, сироп агавы или мед, и по возможности минимизировать даже эти добавки. Мед при нагревании теряет полезные свойства, поэтому в выпечку его добавлять не рекомендуется.
В качестве десертов можно использовать кокосовые урбечи, готовить домашнюю выпечку на кокосовом сахаре или добавлять в нее для сладости бананы. Полезным десертом является и горький шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Добиться красивого вида продукта можно с помощью химических добавок, которые в составе продукта обозначаются буквой Е и цифровым кодом. «Гиперактивное поведение у ребенка может вызывает добавка тартразин, — рассказала Маргарита Антонова, — на этикетках она обозначается как Е102». Аналогичным эффектом обладают добавки Allura Red, 17, FD&C Red 40.
Отдельно нужно сказать о такой распространенной добавке, как усилитель вкуса или глутамат натрия. Обозначается на этикетках как Е621 и ничего хорошего для здоровья не обещает. Сейчас без этой добавки сложно найти даже специи на полках супермаркетов, она есть практически во всех соусах, выпечке длительного хранения, супах и продуктах быстрого приготовления.
Глутамат натрия повышает аппетит и желание съесть больше, чем необходимо организму. Также от этой добавки может возникнуть слабость, головные боли, учащенное сердцебиение, все это вызывает гамма-аминомасляная кислота, которая образуется при употреблении глутамата натрия.
Сухофрукты из супермаркета чаще всего сложно назвать компонентом правильного питания. Они теряют пользу в виде витаминов при сушке и обработке сульфитами. Сульфиты опасны для астматиков и людей с заболеваниями почек. Кроме того, сухофрукты поливают сахарным сиропом, консервируя и придавая красивый вид, но пользы в этой сладости нет никакой, кроме, разве что, небольшого количества клетчатки.
Гораздо полезнее получать клетчатку из овощей. Желательно, чтобы они были органическими, а не «пластиковыми», то есть красивыми на вид, но практически безвкусными. Консерванты Е230, Е231 и Е232 часто используют для обработки фруктов и овощей. Если на упаковке указаны эти ингредиенты, лучше продукт не покупать. Эти консерванты — преимущественно фенолы, которые могут провоцировать развитие опухолей. Именно поэтому купленные в супермаркете овощи и фрукты нужно мыть теплой водой со щеткой и содой.
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