Гораздо полезнее получать клетчатку из овощей. Желательно, чтобы они были органическими, а не «пластиковыми», то есть красивыми на вид, но практически безвкусными. Консерванты Е230, Е231 и Е232 часто используют для обработки фруктов и овощей. Если на упаковке указаны эти ингредиенты, лучше продукт не покупать. Эти консерванты — преимущественно фенолы, которые могут провоцировать развитие опухолей. Именно поэтому купленные в супермаркете овощи и фрукты нужно мыть теплой водой со щеткой и содой.