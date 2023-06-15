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Через 8 лет в новосибирском метро придется заменить половину поездов

15 июня 2023, 06:05
Фото: 1MI
На метро выделят 95 миллионов рублей

В Новосибирске через 8 лет придется заменить половину поездов метро

К 2031 году половина железнодорожного состава метро Новосибирска полностью выработают свой ресурс. Придется заменить 15 из 26 четырехвагонных поездов.

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, сроки и источники для заказа новых — на этот раз пятивагонных поездов — пока не определены. На данный момент бюджетные средства на проектирование объектов метро полностью лимитированы, до 2025 года планируется выделить 95 миллионов рублей.

Сейчас проводится корректировка проектно-сметной документации для достройки второго перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща», а также перегонов «Гусинобродская» и «Молодежная». сроки начала строительных работ зависят от объема финансирования, величину которого определят после корректировки документации.

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#Транспорт#Новосибирская область#Александр Ляхов#Новосибирское метро#Мэрия Новосибирска
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