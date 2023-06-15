Через 8 лет в новосибирском метро придется заменить половину поездов

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Как сообщает Om1.ru со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, сроки и источники для заказа новых — на этот раз пятивагонных поездов — пока не определены. На данный момент бюджетные средства на проектирование объектов метро полностью лимитированы, до 2025 года планируется выделить 95 миллионов рублей.
Сейчас проводится корректировка проектно-сметной документации для достройки второго перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща», а также перегонов «Гусинобродская» и «Молодежная». сроки начала строительных работ зависят от объема финансирования, величину которого определят после корректировки документации.