Через 8 лет в новосибирском метро придется заменить половину поездов

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, сроки и источники для заказа новых — на этот раз пятивагонных поездов — пока не определены. На данный момент бюджетные средства на проектирование объектов метро полностью лимитированы, до 2025 года планируется выделить 95 миллионов рублей.