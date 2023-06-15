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На финишную прямую вышло строительство крупнейшей поликлиники в Новосибирской области

15 июня 2023, 05:45
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Завершается строительство нового корпуса поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» в рабочем поселке Краснообск, который возводится рядом с существующим зданием центральной районной больницы. Мощность нового медицинского учреждения — 750 посещений в смену с детским отделением на 250 посещений.

Министр строительства региона Алексей Колмаков 14 июня провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. Он отметил, что поликлиника в Краснообске — один из наиболее крупных объектов здравоохранения, которые на сегодняшний день возводятся на территории Новосибирской области. Здание рассчитано на 750 посещений в сутки, из которых 250 предназначено для детского отделения.

«Четырехэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров начали строить в июле прошлого года. Строители — ООО „Бердский строительный трест“ — изначально набрали очень высокий темп. Мы поддержали инициативу подрядчика, и предприняли все возможные меры по финансовому обеспечению стройки, чтобы объект был введен в эксплуатацию уже в 2023 году, на год раньше запланированных сроков. На сегодняшний день готовность здания — более 90%, и мы уверены, что до конца года для жителей Краснообска будет достроена новая поликлиника», — отметил Алексей Колмаков.

По проекту в новом здании предусмотрено два блока — для взрослого и детского отделения с отдельными входами, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения, женская консультация и дневной стационар.

Министр строительства напомнил, что строительству медицинских учреждений в регионе уделяется огромное внимание. В 2023 году запланировано строительство более 40 объектов здравоохранения. В частности, планируется завершить строительство операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» в Новосибирске, поликлиники с детским отделением Доволенской ЦРБ, целого ряда амбулаторий в Новосибирском районе (в с. Каменка, п. Мичуринский, п. Кудряшовский, в с. Новолуговое), и др. Кроме того, продолжается реализация программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году запланировано порядка 30 ФАПов. Работы ведутся под контролем региональных властей.

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#Город#Строительство#Новосибирск
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