Таким образом, нам предстоит ждать еще продолжения СВО, однако в ближайшие годы может произойти ряд изменений, которые повлияют на экономику и политическую обстановку в России и за ее пределами. А что касается сроков завершения спецоперации, то Куликова сказала следующее: