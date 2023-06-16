Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Ольга Куликова, астролог из Новосибирска, сделала прогноз относительно окончания СВО. По ее мнению, в 2023 году не стоит ожидать завершения специальной военной операции, сохранится текущая геополитическая обстановка.
Эксперт в беседе с Сиб.фм отметила, что 2023–2024 годы будут переломными для экономического развития России и принесут период реформ. Без изменений этих реформ не обойдется ни Россия, ни другие страны.
Таким образом, нам предстоит ждать еще продолжения СВО, однако в ближайшие годы может произойти ряд изменений, которые повлияют на экономику и политическую обстановку в России и за ее пределами. А что касается сроков завершения спецоперации, то Куликова сказала следующее:
«В 2023 году политическая ситуация ещё не разрешится. Будем надеяться на 2024 или 2025 год».