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Астролог из Новосибирска назвала год окончания СВО

16 июня 2023, 02:22
Фото: 1MI
По прогнозу астролога, СВО в 2023 году не закончится
Когда закончится специальная военная операция на Украине, предположила астролог из Новосибирска.

Ольга Куликова, астролог из Новосибирска, сделала прогноз относительно окончания СВО. По ее мнению, в 2023 году не стоит ожидать завершения специальной военной операции, сохранится текущая геополитическая обстановка.

Эксперт в беседе с Сиб.фм отметила, что 2023–2024 годы будут переломными для экономического развития России и принесут период реформ. Без изменений этих реформ не обойдется ни Россия, ни другие страны.

Таким образом, нам предстоит ждать еще продолжения СВО, однако в ближайшие годы может произойти ряд изменений, которые повлияют на экономику и политическую обстановку в России и за ее пределами. А что касается сроков завершения спецоперации, то Куликова сказала следующее:

«В 2023 году политическая ситуация ещё не разрешится. Будем надеяться на 2024 или 2025 год».
Когда закончится СВО рассказали военные эксперты и аналитики
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#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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