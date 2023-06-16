Сбой системы: в Новосибирске исчезли оценки ОГЭ по русскому языку

Кроме того, данные на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9 также будут обновлены. Новая официальная дата объявления результатов и сроков подачи апелляций пока неизвестны, однако в институте пообещали опубликовать информацию на официальном сайте НИМРО.