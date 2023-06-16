atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:19

Published Сегодня, 01:19

Modified Сегодня, 01:21

Updated Сегодня, 01:21

Изображение материала

Сбой системы: в Новосибирске исчезли оценки ОГЭ по русскому языку

16 июня 2023, 01:19
Фото: 1MI
Результаты будут позже

В Новосибирске из-за сбоя исчезли оценки ОГЭ по русскому языку

Техническая неисправность была замечена при публикации результатов ОГЭ по русскому языку. В связи с этим будет произведена новая выдача протоколов с данными.

В Новосибирской области опубликованные результаты ОГЭ по русскому языку не соответствуют действительности из-за технического сбоя. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

По словам представителей института, будет произведена повторная выдача протоколов с результатами в образовательные учреждения и муниципальные органы управления образованием.

Кроме того, данные на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9 также будут обновлены. Новая официальная дата объявления результатов и сроков подачи апелляций пока неизвестны, однако в институте пообещали опубликовать информацию на официальном сайте НИМРО.

Читайте также:
ОГЭ 2023 по русскому и математике какого числа: расписание экзаменов для 9 классов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Оценка#ОГЭ#Результаты#Образование#Общество#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Сегодня, 03:54
Астролог из Новосибирска назвала год окончания СВО
Сегодня, 02:22
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41