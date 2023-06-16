Сбой системы: в Новосибирске исчезли оценки ОГЭ по русскому языку

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Updated Сегодня, 01:21
В Новосибирской области опубликованные результаты ОГЭ по русскому языку не соответствуют действительности из-за технического сбоя. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.
По словам представителей института, будет произведена повторная выдача протоколов с результатами в образовательные учреждения и муниципальные органы управления образованием.
Кроме того, данные на электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9 также будут обновлены. Новая официальная дата объявления результатов и сроков подачи апелляций пока неизвестны, однако в институте пообещали опубликовать информацию на официальном сайте НИМРО.