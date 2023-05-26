Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором в ноябре 2022 года был выпущен приказ «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году». Согласно документу, Основной государственный экзамен у девятиклассников начнется уже в конце мая.