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ОГЭ 2023 по русскому и математике какого числа: расписание экзаменов для 9 классов

26 мая 2023, 08:09
Новосибирские девятиклассники готовятся к ОГЭ
С 26 мая у школьников Новосибирска начинается подготовка к выпускным экзаменам. Обязательными предметами являются русский и математика. В какие дни необходимо сдать ОГЭ по ним девятиклассникам – в материале Atas.info.

Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором в ноябре 2022 года был выпущен приказ «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году». Согласно документу, Основной государственный экзамен у девятиклассников начнется уже в конце мая.

В частности, 24 мая для учащихся девятых классов были организованы выпускные испытания по географии, истории и химии, а 30 мая школьники по выбору могут сдать обществознание, информатику и информационно-коммуникационные технологии(ИКТ), биологию и географию.

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Однако главным для всех новосибирцев, заканчивающих девятый класс, являются такие обязательные предметы, как русский и математика. Согласно приказу министерства, экзамен по русскому языку новосибирские девятиклассники сдадут в День российской поэзии – 6 июня.

После непродолжительного отдыха настанет черед экзамена по математике, который пройдет 9 июня. Также на случай непредвиденных обстоятельств имеются резервные дни 26 июня (русский язык) и 28 июня (математика).

Если же девятиклассник желает исправить «неуд» или по каким-то причинам не может сдавать ОГЭ в июне, действует дополнительный период ОГЭ осенью. В этом случае нерадивый школьник может пересдать русский и математику 4 и 7 сентября.

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#Новосибирск#Образование#Александр Ляхов#ОГЭ#Школьники#Экзамены
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