«У нас на Зорге то же самое. Главное, что начисления делают без перерасчета, а что качество услуг низкое, так это их не волнует» — вторит ему жительница Кировского района Людмила Василенко. По ее словам холодная вода бежит все время с перебоями, а горячую воду приходится долго сливать, все это время работает счетчик горячей воды, хотя бежит холодная.