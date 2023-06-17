Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
На слабый набор воды в группе Вконтакте АСТ-54 пожаловался житель улицы Шоссейная-2 Ленинского района Новосибирска. Подача воды нарушилась в 20-х числах мая и не восстановилась до сих пор. По словам жителя, обращения в Горводоканал не дали улучшений.
«У нас на Зорге то же самое. Главное, что начисления делают без перерасчета, а что качество услуг низкое, так это их не волнует» — вторит ему жительница Кировского района Людмила Василенко. По ее словам холодная вода бежит все время с перебоями, а горячую воду приходится долго сливать, все это время работает счетчик горячей воды, хотя бежит холодная.
Второе лето подряд жители элитных районов возле Академгородка сталкиваются с проблемами с водой.