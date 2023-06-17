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Ни помыться, ни постирать: в Ленинском и Кировском районах с мая еле бежит вода

17 июня 2023, 04:15
Фото: 1MI
Слабый напор воды не дает возможности нормально мыть посуду и стирать
«Не хватает воды ни запустить стиральную машину, ни помыться, ни посуду помыть» — жалуются жители ул. Шоссейная-2 в Ленинском районе Новосибирска. Такая ситуация продолжается с 20-х чисел мая.

На слабый набор воды в группе Вконтакте АСТ-54 пожаловался житель улицы Шоссейная-2 Ленинского района Новосибирска. Подача воды нарушилась в 20-х числах мая и не восстановилась до сих пор. По словам жителя, обращения в Горводоканал не дали улучшений.

«У нас на Зорге то же самое. Главное, что начисления делают без перерасчета, а что качество услуг низкое, так это их не волнует» — вторит ему жительница Кировского района Людмила Василенко. По ее словам холодная вода бежит все время с перебоями, а горячую воду приходится долго сливать, все это время работает счетчик горячей воды, хотя бежит холодная.

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#Ольга Храмушкина#Коммунальные службы#Вода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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