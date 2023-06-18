Также в начале рабочей недели будет дуть юго-восточный ветер, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, который будет усиливаться днем 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. В отдельных районах на фоне жаркой погоды пройдут кратковременные ливневые дожди, возможен град.