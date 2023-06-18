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В понедельник 19 июня Западно-Сибирский гидрометцентр обещает ночью снижение температуры в северо-западных районах Новосибирской области до +1+6°С, днем воздух прогреется до +25-28°С, по юго-востоку до +33°С.
Также в начале рабочей недели будет дуть юго-восточный ветер, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, который будет усиливаться днем 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. В отдельных районах на фоне жаркой погоды пройдут кратковременные ливневые дожди, возможен град.
Ветер и высокая температура днем способствуют сохранению высокой пожароопасности 5 класса.
В Новосибирске в жару в нескольких районах прошел град.