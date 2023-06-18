atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

Изображение материала

Рабочая неделя начнется с перепадов температур от +1°С до +33°С

18 июня 2023, 02:37
Фото: 1MI
В конце июня новосибирцы смогут понежиться на пляжах, но недолго

В Новосибирске в конце июня обещают перепады температур от +1°С до +33°С

Ночью темп

В понедельник 19 июня Западно-Сибирский гидрометцентр обещает ночью снижение температуры в северо-западных районах Новосибирской области до +1+6°С, днем воздух прогреется до +25-28°С, по юго-востоку до +33°С.

Также в начале рабочей недели будет дуть юго-восточный ветер, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, который будет усиливаться днем 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. В отдельных районах на фоне жаркой погоды пройдут кратковременные ливневые дожди, возможен град.

Ветер и высокая температура днем способствуют сохранению высокой пожароопасности 5 класса.

Град прошел в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах Новосибирска
Узнать подробнее

В Новосибирске в жару в нескольких районах прошел град.

#Ольга Храмушкина#Температура#Синоптики#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Эту схему я придумал месяц назад» — жулика-ютубера разоблачил блогер из Новосибирска
16 июня 13:28
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
Вчера, 05:27
Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске
Вчера, 02:47
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске
Вчера, 02:18
Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
16 июня 05:16