Повышение активности магнитного поля начались вечером 17 июня, но колебания магнитного поля составили всего 2-3 балла и для большинства людей прошли незамеченными. А вот ночью 18 июня произошло чувствительное повышение геомагнитного фона до 5 баллов. Такой уровень активности Солнца влияет и на людей, и на работу техники, так как относится к «красной зоне».