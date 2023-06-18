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Повышение активности магнитного поля начались вечером 17 июня, но колебания магнитного поля составили всего 2-3 балла и для большинства людей прошли незамеченными. А вот ночью 18 июня произошло чувствительное повышение геомагнитного фона до 5 баллов. Такой уровень активности Солнца влияет и на людей, и на работу техники, так как относится к «красной зоне».
Уже завтра 19 июня активность Солнца начнет снижаться, Новосибирская область будет находиться в «желтой зоне». Такой уровень геомагнитной активности сохранится до вечера понедельника 20 июня. Это повышенный риск для метеочувствительных людей, но абсолютно незаметное повышение геомагнитного фона для большинства. Метеочувствительные люди все еще могут ощущать скачки давления, плохое самочувствие, головные боли.
Врач общей практики Марина Андронова из Новосибирска дала рекомендации метеочувствительным людям, как легче пережить этот период:
«Во-первых, важно снизить уровень физической и эмоциональной нагрузки. Важно наполнить эти дни спокойными приятными делами. Небольшую нагрузку в виде зарядки на 15-20 минут лучше оставить. В основном это должны быть упражнения на растяжку, йога, легкие варианты упражнений из пилатеса. Необходимо пить достаточно воды, чтобы избежать сгущения крови, отказаться от алкоголя и по возможности хорошо выспаться».
В начале рабочей недели колебания магнитного фона Земли сменятся перепадами температур.