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Новосибирские «Ночные Волки» проедут путем 150-й Сибирской дивизии

19 июня 2023, 13:06
Фото: Полина Симакова / atas.info
Новосибирские байкеры почтят память воинов ВОВ

Новосибирские байкеры из клуба «Ночные Волки» почтят память 150-й Сибирской дивизии

Байкеры из новосибирского отделения мотоклуба «Ночные Волки» повторят маршрут 150-й Сибирской добровольческой дивизии. Это станет данью подвигу погибших бойцов.

Как сообщает «Сиб.фм», мероприятие пройдет в форме патриотического пробега. Колонна мотоциклистов проедет по местам сражений земляков.

Также байкеры посетят монументы воинам и труженикам тыла, возложив к ним цветы. В конце мероприятия в музей отдадут бюст Героя Советского Союза Александра Покрышкина и копию знамени 150-й Сибирской добровольческой дивизии.

150-я Сибирская добровольческая дивизия имени Сталина была создана в Новосибирской области в 1942 году. Сибиряки сражались в Тверской области в так называемой «Долине Смерти». До февраля 1943 года погибло более 12,5 тысячи человек.

На левом берегу в Новосибирске началось строительство музея им. А. И. Покрышкина
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#Александр Ляхов#Память#ВОВ#Общество#Новосибирск
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