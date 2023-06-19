Новосибирские «Ночные Волки» проедут путем 150-й Сибирской дивизии

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как сообщает «Сиб.фм», мероприятие пройдет в форме патриотического пробега. Колонна мотоциклистов проедет по местам сражений земляков.
Также байкеры посетят монументы воинам и труженикам тыла, возложив к ним цветы. В конце мероприятия в музей отдадут бюст Героя Советского Союза Александра Покрышкина и копию знамени 150-й Сибирской добровольческой дивизии.
150-я Сибирская добровольческая дивизия имени Сталина была создана в Новосибирской области в 1942 году. Сибиряки сражались в Тверской области в так называемой «Долине Смерти». До февраля 1943 года погибло более 12,5 тысячи человек.