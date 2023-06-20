• № 8: Маршрут от Речного вокзала до Цветного проезда;

• № 9: Маршрут от Речного вокзала до Юго-Западного жилого комплекса;

• № 13: Маршрут от Речного вокзала до Ключ-Камышенского плато;

• № 21: Маршрут от Речного вокзала до УМ-3;

• № 36: Маршрут от Речного вокзала до Микрорайона «Щ»;

• № 54: Маршрут от Речного вокзала до улицы Твардовского.