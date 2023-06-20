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На День города в Новосибирске будет работать дополнительный транспорт после 22 часов

20 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI
Доп. транспорт запустят в городе
В День города, 25 июня, по окончании праздничных мероприятий, приуроченных к 130-летию Новосибирска, будет организована работа общественного транспорта для удобства жителей, чтобы доставить их в отдаленные районы.

В честь Дня города, который будет отмечаться 25 июня, в Новосибирске будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. Мэрия Новосибирска опубликовала полный список транспорта, который будет доступен на День города.

Во вторую смену работы 25 июня будут добавлены муниципальные автобусы № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутные такси № 18, 43, 63 и троллейбусы № 7, 8 будут следовать по расписанию буднего дня.

В 22:00 часа на остановочном пункте «М. Речной вокзал» будут доступны следующие автобусные маршруты:

• № 8: Маршрут от Речного вокзала до Цветного проезда;
• № 9: Маршрут от Речного вокзала до Юго-Западного жилого комплекса;
• № 13: Маршрут от Речного вокзала до Ключ-Камышенского плато;
• № 21: Маршрут от Речного вокзала до УМ-3;
• № 36: Маршрут от Речного вокзала до Микрорайона «Щ»;
• № 54: Маршрут от Речного вокзала до улицы Твардовского.

Также в 22:00 часа будет доступна возможность использовать автобусы на остановочном пункте «Дом Ленина». Вот список маршрутов:

• № 18: Маршрут от Дома Ленина до Ключ-Камышенского плато;
• № 97: Маршрут от Дома Ленина до Цветущей Плющихи.

Полный список можно увидеть по ссылке.

Назван график работы метро в Новосибирске на День города
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#День города#День города 2023 в Новосибирске#Транспорт#Автобус#Общество#Общественный транспорт
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