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Назван график работы метро в Новосибирске на День города

19 июня 2023, 03:03
Фото: atas.info
Метро будет работать на час дольше
Стала известна информация о графике работы метро в День города 2023, о чем сообщили в Новосибирском метрополитене.

В Новосибирске на время празднования 130-летия города 25 июня, будет действовать измененный график работы метрополитена.

В эти дни поезда метро будут следовать по новому режиму, а жители и гости города смогут воспользоваться его услугами до 01:00 (в ночь с 25 на 26 июня).

«Новосибирский метрополитен традиционно изменит график работы в День города. Для удобства новосибирцев и гостей города время работы подземки будет продлено до 01:00 26 июня», — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Отметим, что 24 числа в городе пройдет масштабное событие — VK Fest. На мероприятии выступит рэпер Баста. В связи с тем, что концерт будет до поздна, власти запустят дополнительные автобусы по разным маршрутам.

С VK Fest в Новосибирске можно будет уехать на дополнительном транспорте
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