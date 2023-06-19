Назван график работы метро в Новосибирске на День города

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
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Updated Сегодня, 03:33
В Новосибирске на время празднования 130-летия города 25 июня, будет действовать измененный график работы метрополитена.
В эти дни поезда метро будут следовать по новому режиму, а жители и гости города смогут воспользоваться его услугами до 01:00 (в ночь с 25 на 26 июня).
«Новосибирский метрополитен традиционно изменит график работы в День города. Для удобства новосибирцев и гостей города время работы подземки будет продлено до 01:00 26 июня», — рассказали в пресс-службе метрополитена.
Отметим, что 24 числа в городе пройдет масштабное событие — VK Fest. На мероприятии выступит рэпер Баста. В связи с тем, что концерт будет до поздна, власти запустят дополнительные автобусы по разным маршрутам.