В Новосибирске пятеро военных крали топливо из воинской части

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Оказалось, что к преступлению были причастны прапорщики Бойко и Фарков, а также старшие сержанты Буко, Найденов и Агапов. Мужчины ради заработка похищали горючее из воинской части.
Они вносили в документы ложные сведения. Указывали фиктивное расстояние, которое прошла техника. Делали вид, что топливо было потрачено, а сами его сливали в свои канистры.
Все пятеро мужчин получили штрафы, а также условные сроки от 2 до 3 лет. Агапову пришлось заплатить больше всех — 200 000 рублей.