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В Новосибирске пятеро военных крали топливо из воинской части

22 июня 2023, 08:47
Фото: 1MI
Военных осудили за кражу топлива в Новосибирске
Пятерых военнослужащих осудили за кражу топлива в Новосибирске. Подробности сообщает гарнизонный военный суд.

Оказалось, что к преступлению были причастны прапорщики Бойко и Фарков, а также старшие сержанты Буко, Найденов и Агапов. Мужчины ради заработка похищали горючее из воинской части.

Они вносили в документы ложные сведения. Указывали фиктивное расстояние, которое прошла техника. Делали вид, что топливо было потрачено, а сами его сливали в свои канистры.

Все пятеро мужчин получили штрафы, а также условные сроки от 2 до 3 лет. Агапову пришлось заплатить больше всех — 200 000 рублей.

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#Алина Шефер#Кража#Военные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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