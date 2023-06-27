atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Изображение материала

Бывшие вагнеровцы имеют право на реабилитацию по сертификату в Новосибирской области

27 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI
Бойцы ЧВК "Вагнер" имеют право на часть льгот, предоставленных военнослужащим ВС РФ.
Министерство социального развития Новосибирской подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» наряду с другими военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях в зоне СВО, могут пройти реабилитацию по Сертификату.

В редакцию Атас.Инфо обратился военнослужащий из Новосибирска, который вернулся из зоны СВО после пулевого ранения. Житель Новосибирска, не являясь заключенным, в сентябре 2022 года стал добровольцем, служил в ЧВК «Вагнер». С октября 2022 года по март 2023 года находился в зоне спецоперации. Награжден медалью За Отвагу.

Он обратился в Центр социальной поддержки населения за выплатами, положенными за ранение по решению губернатора Новосибирской области. В выплате ему было отказано по причине того, что он служил в ЧВК «Вагнер». Также мужчине отказали в других мерах социальной поддержки.

Что будет с бойцами ЧВК «Вагнер» после мятежа, рассказал Владимир Путин
Узнать подробнее

Министерство социального развития прокомментировало это обращение:

«Денежное содержание, компенсации, страховые и иные выплаты для бойцов, которые приняли решение и заключили контракт с ЧВК „Вагнер“, определяются заключенными ими с частной военной компанией контрактами (договорами)».

Кроме того, отмечается, что «получившие ранение бойцы ЧВК „Вагнер“ могут воспользоваться „Реабилитационным сертификатом“ по губернаторской программе, действующей на территории Новосибирской области.

В услуги, которые можно получить по Сертификату, входят — 14-дневная социально-медицинская реабилитация на базе региональных санаториев, прокат технических средств реабилитации, посещение физкультурно-оздоровительных центров и культурно-досуговых мероприятий, стоматологические услуги. Также можно получить дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку, в центрах занятости населения бывшим военным помогут найти работу.

Выплаты, предусмотренные военнослужащим по контракту тем, кто принимал участие в боевых действиях от ЧВК «Вагнер», не предусмотрены.

В Новосибирске возобновил работу центр по набору бойцов ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее

Центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» вновь заработал в Новосибирске.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#Сертификат#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Вчера, 07:55
Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?
Сегодня, 09:29
«Схватил костыль и ударил» — кто избил ветерана ВОВ, назвали в пансионате «Рэмели»
Сегодня, 06:35
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 04:23
Скандал в соцсетях: новосибирцы раскритиковали новые имена белых медвежат в зоопарке
Сегодня, 01:55
Топ-5 самых недорогих специальностей в вузах Новосибирка-2023
Вчера, 10:33