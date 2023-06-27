В редакцию Атас.Инфо обратился военнослужащий из Новосибирска, который вернулся из зоны СВО после пулевого ранения. Житель Новосибирска, не являясь заключенным, в сентябре 2022 года стал добровольцем, служил в ЧВК «Вагнер». С октября 2022 года по март 2023 года находился в зоне спецоперации. Награжден медалью За Отвагу.