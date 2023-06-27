Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В редакцию Атас.Инфо обратился военнослужащий из Новосибирска, который вернулся из зоны СВО после пулевого ранения. Житель Новосибирска, не являясь заключенным, в сентябре 2022 года стал добровольцем, служил в ЧВК «Вагнер». С октября 2022 года по март 2023 года находился в зоне спецоперации. Награжден медалью За Отвагу.
Он обратился в Центр социальной поддержки населения за выплатами, положенными за ранение по решению губернатора Новосибирской области. В выплате ему было отказано по причине того, что он служил в ЧВК «Вагнер». Также мужчине отказали в других мерах социальной поддержки.
Министерство социального развития прокомментировало это обращение:
«Денежное содержание, компенсации, страховые и иные выплаты для бойцов, которые приняли решение и заключили контракт с ЧВК „Вагнер“, определяются заключенными ими с частной военной компанией контрактами (договорами)».
Кроме того, отмечается, что «получившие ранение бойцы ЧВК „Вагнер“ могут воспользоваться „Реабилитационным сертификатом“ по губернаторской программе, действующей на территории Новосибирской области.
В услуги, которые можно получить по Сертификату, входят — 14-дневная социально-медицинская реабилитация на базе региональных санаториев, прокат технических средств реабилитации, посещение физкультурно-оздоровительных центров и культурно-досуговых мероприятий, стоматологические услуги. Также можно получить дополнительное профессиональное образование или пройти переподготовку, в центрах занятости населения бывшим военным помогут найти работу.
Выплаты, предусмотренные военнослужащим по контракту тем, кто принимал участие в боевых действиях от ЧВК «Вагнер», не предусмотрены.
Центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» вновь заработал в Новосибирске.