atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Изображение материала

Две улицы в центре Новосибирска станут односторонними с пятницы 30 июня

28 июня 2023, 03:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Центр Новосибирска перегружен движением, так как улица Ленина перекрыта, на Урицкого - ремонт теплотрассы, а Октябрьскую и Коммунистическую сделают односторонними.
В Новосибирске с 30 июня 2023 года изменится движение на двух улицах в центре — ул. Октябрьская и ул. Коммунистическая будут односторонними.

Одностороннее движение по улице Коммунистическая вводится от проезда Виктора Ващука в сторону Красного Проспекта. На параллельной Октябрьской улице движение будет в другую сторону — от Красного Проспекта в сторону Виктора Ващука. Дорожные знаки, определяющие направление движение будут установлены ранним утром 30 июня.

Данное решение о введение одностороннего движения согласовано с ГИБДД. В мэрии введение одностороннего движения на Октябрьской и Коммунистической объяснили повышением безопасности движения в центре города.

Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
Узнать подробнее

Несмотря на изменения движения улицу Ленина после дня города оставят пешеходной на месяц.

#Ольга Храмушкина#Водитель#ПДД#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Мощный град обрушился на Чановский район Новосибирской области
Вчера, 16:15
Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?
Вчера, 09:29
«Схватил костыль и ударил» — кто избил ветерана ВОВ, назвали в пансионате «Рэмели»
Вчера, 06:35
Новосибирцы завалили соцсети фотографиями вымеобразных облаков
Сегодня, 01:17
Новосибирец похудел на 100 кг после 13 лет, проведенных взаперти в квартире, и диеты
Сегодня, 02:55
Милота зашкаливает! Пара манулов выгуляла пять котят в Новосибирском зоопарке
Вчера, 11:25