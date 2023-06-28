Одностороннее движение по улице Коммунистическая вводится от проезда Виктора Ващука в сторону Красного Проспекта. На параллельной Октябрьской улице движение будет в другую сторону — от Красного Проспекта в сторону Виктора Ващука. Дорожные знаки, определяющие направление движение будут установлены ранним утром 30 июня.