Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Одностороннее движение по улице Коммунистическая вводится от проезда Виктора Ващука в сторону Красного Проспекта. На параллельной Октябрьской улице движение будет в другую сторону — от Красного Проспекта в сторону Виктора Ващука. Дорожные знаки, определяющие направление движение будут установлены ранним утром 30 июня.
Данное решение о введение одностороннего движения согласовано с ГИБДД. В мэрии введение одностороннего движения на Октябрьской и Коммунистической объяснили повышением безопасности движения в центре города.
Несмотря на изменения движения улицу Ленина после дня города оставят пешеходной на месяц.