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Град обрушился на Новосибирск и районы области днем 30 июня

30 июня 2023, 10:08
Фото: atas.info/АСТ-54
Град выпал нескольких районах Новосибирской области и мегаполисе днем 30 июня. Он сопровождается яростным ливнем, который уже затопил многие улицы.

Читатели Atas.info сообщают, что ледяные градинки обрушились на Сокур, Мошково, Татарск, Барабинск, Новосибирский район. Также град замечен в Дзержинском районе города, он подступает к центру.

Сейчас по прогнозам в регионе +19 градусов. Идет дождь с градом, в небе сверкает молния. В Новосибирске аналогично — только ветер составляет 15 м/с.

Сильный ливень подтопил улицу Высоцкую, Гусинобродское шоссе. Горожанам приходится буквально переплывать дорогу. Зафиксированы пробки в 7 баллов из-за непогоды.

Ране синоптики предупреждали новосибирцев о выпадении града. Даже ожидалось, что ледышки будут размером с яйцо, как это было в соседнем регионе.

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#Алина Шефер#Град#Погода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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