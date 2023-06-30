Град обрушился на Новосибирск и районы области днем 30 июня

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Читатели Atas.info сообщают, что ледяные градинки обрушились на Сокур, Мошково, Татарск, Барабинск, Новосибирский район. Также град замечен в Дзержинском районе города, он подступает к центру.
Сейчас по прогнозам в регионе +19 градусов. Идет дождь с градом, в небе сверкает молния. В Новосибирске аналогично — только ветер составляет 15 м/с.
Сильный ливень подтопил улицу Высоцкую, Гусинобродское шоссе. Горожанам приходится буквально переплывать дорогу. Зафиксированы пробки в 7 баллов из-за непогоды.
Ране синоптики предупреждали новосибирцев о выпадении града. Даже ожидалось, что ледышки будут размером с яйцо, как это было в соседнем регионе.