В Новосибирске улицу назвали в честь автора Монумента Славы

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Этот почетный житель города является создателем Монумента Славы и уникального панно в сквере Героев Революции. Об этом сообщила Анна Терешкова, заместитель мэра города.
«Это решение было принято на заседании комиссии по присвоению наименований безымянной улице. Теперь проезд от Кедровой до улицы имени генерал-майора Александра Рожкина назван в честь Александра Чернобровцева», — сообщила вице-мэр.
Чернобровцев внес огромный вклад в развитие монументального искусства и культуры города. Он известен своими работами, включая роспись часовни Святого Николая Чудотворца, панно на станции метро «Октябрьская».
Напомним, в Новосибирске ранее предложили идею переименовать улицы именами героев СВО. Эта идея понравилась мэру.