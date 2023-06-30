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В Новосибирске улицу назвали в честь автора Монумента Славы

30 июня 2023, 07:17
Фото: мэрия Новосибирска
Улицу в Новосибирске назвали в честь автора Монумента Славы
Новая улица появилась в Заельцовском районе Новосибирска. Она получила имя знаменитого художника-монументалиста Александра Чернобровцева.

Этот почетный житель города является создателем Монумента Славы и уникального панно в сквере Героев Революции. Об этом сообщила Анна Терешкова, заместитель мэра города.

«Это решение было принято на заседании комиссии по присвоению наименований безымянной улице. Теперь проезд от Кедровой до улицы имени генерал-майора Александра Рожкина назван в честь Александра Чернобровцева», — сообщила вице-мэр.

Чернобровцев внес огромный вклад в развитие монументального искусства и культуры города. Он известен своими работами, включая роспись часовни Святого Николая Чудотворца, панно на станции метро «Октябрьская».

Напомним, в Новосибирске ранее предложили идею переименовать улицы именами героев СВО. Эта идея понравилась мэру.

Мэр Новосибирска Локоть поддержал идею назвать улицы именами героев спецоперации
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#Алина Шефер#Город#Улицы#Монумент Славы#Новосибирск#Новосибирская область
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