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Рабочий погиб, сорвавшись с высоты 12 этажа на строительстве ЖК в центре Новосибирска

6 июля 2023, 06:30
Фото: СУ СКР НСО

В Новосибирске каменщик погиб при падении с 12 этажа стройплощадки

Прораба частной фирмы подозревают в смерти рабочего на стройке ЖК в центре Новосибирска. Следователи СУ СКР продолжают расследование.

Трагедия произошла 1 июня 2023 года при строительстве многоэтажки в Центральном районе города. Нанятый прорабом каменщик работал на 12 этаже здания, в какой-то момент подошел к краю, где не было ограждения, и упал вниз.

По данным следствия, прораб не обеспечил безопасные условия труда работника. Кроме того выяснилось, что он не имел допуска к высотным работам и страховочного снаряжения.

По факту нарушений правил безопасности на стройке, из-за которых погиб человек возбудили уголовное дело. Сейчас проводят экспертизы, опрашивают свидетелей.

#Алина Шефер#Рабочий#Погиб#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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