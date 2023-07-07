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Иван Купала 2023: где сильнее обливают в Новосибирске 7 июля

7 июля 2023, 00:48
Фото: atas.info
Самое опасное в день Ивана Купалы место закрыто на реконструкцию
Новосибирск традиционно славится активным участием жителей в обливании прохожих на День Ивана Купалы. Рассказываем о местах, где нужно больше всего опасаться за сухость своего костюма

Гости Новосибирска порой бывают шокированы поведением горожан, которые бесцеремонно обливают прохожих водой в День Ивана Купалы. Бытует мнение, что по сравнению с соседними городами именно новосибирцы больше всего лютуют 7 июля. В последние годы подобные сомнительные забавы все-таки идут на спад. Однако нелишним будет напомнить, где в первую очередь стоить опасаться людей с ведрами и водяными пистолетами. Тем более, жара словно подталкивает к обливанию

Традиционно самым опасным местом была площадь перед фонтаном в Первомайском сквере. Там даже устраивали массовые водяные битвы «стенка на стенку». Но именно здесь сегодня вряд ли стоит беспокоиться. Первомайский сквер закрыт на реконструкцию.

Быть внимательным стоит посетителям Центрального парка и фонтана у ГПНТБ. Это излюбленные места любителей «водных игр». И выключение фонтанов, которое в этом году, как и несколькими годами ранее, анонсировали городские власти, может только снизить накал страстей. В запасе у обливающих хозяйственные краны, расположенные во дворах многоквартирных домов и в административных зданиях, где можно беспрепятственно пополнять запасы воды.

В зоне риска — пассажиры общественного транспорта, как ожидающие своего маршрута на остановках, так и находящиеся в салоне. Фирменный прием — дождаться, когда автобус или троллейбус подъедут к остановке и откроют двери. И тут же внутрь выплескивается ведро воды. Аналогичная угроза нависает и над людьми, выходящими из подъездов.

Последнее время в обливании стали все чаше участвовать пассажиры автомобилей. Здесь схема такая — стоит потоку транспорта замереть на светофоре, как автолюбитель, открывший окно для проветривания, рискует получить струю воды в салон из соседней машины. Вооружены участники этого действа обычно детскими водяными пистолетами. Так что сегодня окна в авто лучше держать закрытыми и пользоваться кондиционером.

Между тем, в полиции напоминают: обливания на улице попадают под статью «мелкое хулиганство». И участники водных побоищ должны помнить, что баловство может довести их не только до административной, но и до уголовной ответственности. Человек имеет право обратиться в полицию, даже если его просто облили без его согласия. Не говоря уже о возможных последствиях, которые может повлечь за собой такое, как кажется некоторым, невинное баловство.

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#Иван Купала#Фонтаны#Обливания#Общество#Новосибирск
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