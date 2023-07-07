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Гости Новосибирска порой бывают шокированы поведением горожан, которые бесцеремонно обливают прохожих водой в День Ивана Купалы. Бытует мнение, что по сравнению с соседними городами именно новосибирцы больше всего лютуют 7 июля. В последние годы подобные сомнительные забавы все-таки идут на спад. Однако нелишним будет напомнить, где в первую очередь стоить опасаться людей с ведрами и водяными пистолетами. Тем более, жара словно подталкивает к обливанию
Традиционно самым опасным местом была площадь перед фонтаном в Первомайском сквере. Там даже устраивали массовые водяные битвы «стенка на стенку». Но именно здесь сегодня вряд ли стоит беспокоиться. Первомайский сквер закрыт на реконструкцию.
Быть внимательным стоит посетителям Центрального парка и фонтана у ГПНТБ. Это излюбленные места любителей «водных игр». И выключение фонтанов, которое в этом году, как и несколькими годами ранее, анонсировали городские власти, может только снизить накал страстей. В запасе у обливающих хозяйственные краны, расположенные во дворах многоквартирных домов и в административных зданиях, где можно беспрепятственно пополнять запасы воды.
В зоне риска — пассажиры общественного транспорта, как ожидающие своего маршрута на остановках, так и находящиеся в салоне. Фирменный прием — дождаться, когда автобус или троллейбус подъедут к остановке и откроют двери. И тут же внутрь выплескивается ведро воды. Аналогичная угроза нависает и над людьми, выходящими из подъездов.
Последнее время в обливании стали все чаше участвовать пассажиры автомобилей. Здесь схема такая — стоит потоку транспорта замереть на светофоре, как автолюбитель, открывший окно для проветривания, рискует получить струю воды в салон из соседней машины. Вооружены участники этого действа обычно детскими водяными пистолетами. Так что сегодня окна в авто лучше держать закрытыми и пользоваться кондиционером.
Между тем, в полиции напоминают: обливания на улице попадают под статью «мелкое хулиганство». И участники водных побоищ должны помнить, что баловство может довести их не только до административной, но и до уголовной ответственности. Человек имеет право обратиться в полицию, даже если его просто облили без его согласия. Не говоря уже о возможных последствиях, которые может повлечь за собой такое, как кажется некоторым, невинное баловство.