Последнее время в обливании стали все чаше участвовать пассажиры автомобилей. Здесь схема такая — стоит потоку транспорта замереть на светофоре, как автолюбитель, открывший окно для проветривания, рискует получить струю воды в салон из соседней машины. Вооружены участники этого действа обычно детскими водяными пистолетами. Так что сегодня окна в авто лучше держать закрытыми и пользоваться кондиционером.



Между тем, в полиции напоминают: обливания на улице попадают под статью «мелкое хулиганство». И участники водных побоищ должны помнить, что баловство может довести их не только до административной, но и до уголовной ответственности. Человек имеет право обратиться в полицию, даже если его просто облили без его согласия. Не говоря уже о возможных последствиях, которые может повлечь за собой такое, как кажется некоторым, невинное баловство.