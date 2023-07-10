В небе над Новосибирском заметили три солнца

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
«Вот такой вид на строящийся четвертый мост и ЖД-мост со стороны Октябрьского моста. В небе светят три солнца», — делится сибирячка.
Отметим, три солнца можно увидеть довольно редко в небе над мегаполисом. Последний раз явление фиксировали зимой 2023 года.
По-научному, оно называется гало — вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо, и из-за преломления света, кажется, будто светят три солнца.
Напомним, в начале июля новосибирцы наблюдали метеорный поток Боотиды.