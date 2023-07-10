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В небе над Новосибирском заметили три солнца

10 июля 2023, 14:25
Фото: Наталья Плотникова
Солнечное гало наблюдали в небе над Новосибирском
Солнечное гало наблюдали в небе жители Новосибирска вечером 10 июля. Фотографией астрономического явления поделилась читательница Atas.info Наталья Плотникова.
«Вот такой вид на строящийся четвертый мост и ЖД-мост со стороны Октябрьского моста. В небе светят три солнца», — делится сибирячка.

Отметим, три солнца можно увидеть довольно редко в небе над мегаполисом. Последний раз явление фиксировали зимой 2023 года.

По-научному, оно называется гало — вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо, и из-за преломления света, кажется, будто светят три солнца.

Напомним, в начале июля новосибирцы наблюдали метеорный поток Боотиды.

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#Алина Шефер#Солнце#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Явление
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