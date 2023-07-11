Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В 2022 году в Новосибирской области уборка технических, зерновых культур, овощей в садах и огородах началась в конце июля, о чем сообщили в региональном правительстве. По сообщению пресс-службы правительства, на 29 июля 2022 года было убрано более 300 гектаров пшеницы, картофеля и других корнеплодов, овощей.
Традиционно, в силу климатических условий, в Сибири сезон сбора урожая в огородах и садах начинается позднее, чем, например, на юге. Кроме того, климатические условия не позволяют выращивать определенные виды культур. Однако, по мнению руководителя городского центра садоводства «Дачная академия» профессора НГАУ Галины Титовой, в огородах и садах Новосибирска и окрестностях можно выращивать дыни, арбузы — даже в открытом грунте, абрикосы, виноград. Титова считает, что в овощах и фруктах, выращенных в садах и огородах Сибири, концентрация витаминов, в том числе аскорбиновой кислоты, выше, чем в аналогичных плодах с юга.
Первый урожай на огородах дачники из Новосибирска готовятся убирать примерно со второй половины июля. На этот же период можно планировать и заготовку семян на следующий сезон. В частности, в это время готовы к сбору на огородах огурцы, кабачки и патиссоны, другие культуры. В 2023 году, планируя сбор урожая с огорода, можно придерживаться аналогичного графика.
Календарь созревания плодово-овощных культур и сбор урожая в огороде
|Культуры
|Лето
|Осень
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|ноябрь
|Помидоры
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Огурцы
|-
|2 пол.
|1 пол.
|-
|-
|-
|Кабачки
|-
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|Капуста
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Баклажаны
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Перец
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Свекла
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Морковь
|-
|-
|-
|-
|1 пол.
|-
|Чеснок
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Лук-порей
|-
|-
|-
|1 пол.
|-
|-
|Тыква
|-
|-
|-
|1 пол.
|2 пол.
|-
Что касается сбора садовых плодов, то они, как и овощи, в садах Новосибирска и окрестностей тоже созревают позднее, чем на юге России, а также в средней полосе, например в Московской области. Многие дачники ориентируются на лунный календарь для садов. Планируя сбор урожая в саду, можно сверяться с таблицей, которая приводится ниже.
Календарь созревания плодово-ягодных культур и сбор урожая в саду
|Культуры
|Лето
|июнь
|июль
|август
|Яблоки
|-
|2 пол.
|-
|Груши
|-
|-
|1 пол.
|Абрикосы
|-
|2 пол.
|-
|Смородина
|-
|2 пол.
|1 пол.
|Крыжовник
|-
|2 пол.
|-
|Малина
|-
|2 пол.
|-
Что делать после того, как урожай в саду и в огороде уже собран? Необходимо подготовить его к хранению и сделать это правильно — таким образом получится сформировать запасы на осень и зиму. В Новосибирске такие запасы из огорода и сада особенно актуальны с учетом климата и действительно долгой и холодной зимы.
Оптимальным решением для хранения урожая из огорода и сада остается погреб. Такие помещения есть во многих загородных домах и на дачах. Требования к условиям хранения в погребе стандартные: низкий уровень влажности, умеренная температура, минимальное освещение, а также возможность регулярного проветривания и защиты от вредителей.
Если погреб на даче или в загородном доме отсутствует, можно выбрать альтернативный вариант хранения урожая из огорода и сада — например, в дачном сарае. Его, как и погреб, нужно соответствующим образом подготовить, а именно проследить за соблюдением температурного режима и уровня влажности.
Урожай из сада и огорода при необходимости можно хранить и в городе, в том числе в квартире. Идеальным вариантом станет остекленная лоджия или балкон. Важно, чтобы в конструкции не было щелей, пропускающих холодный воздух. Если в квартире есть кладовка, в ней тоже можно хранить часть собранного на дачном огороде или в саду урожая.
Чтобы собранный в саду или в огороде урожай сохранился как можно дольше, важно соблюдать определенные условия и учитывать тип культуры. К примеру, свеклу, репу, морковь из огорода, а также картофель, вопреки распространенному мнению, не стоит хранить в тканевых мешках — для этих целей больше подходят ящики. Перед тем, как поместить овощи в ящик, его желательно наполнить опилками.
Лук из огорода перед хранением необходимо просушить. После этого его можно связать в подобие кос и поместить в специальные текстильные сетки. Что касается капусты, то ее целесообразно хранить в тонкой и легкой бумаге, однако предварительно с кочанов потребуется срезать объемные части ботвы и внешние листья.