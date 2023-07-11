Традиционно, в силу климатических условий, в Сибири сезон сбора урожая в огородах и садах начинается позднее, чем, например, на юге. Кроме того, климатические условия не позволяют выращивать определенные виды культур. Однако, по мнению руководителя городского центра садоводства «Дачная академия» профессора НГАУ Галины Титовой, в огородах и садах Новосибирска и окрестностях можно выращивать дыни, арбузы — даже в открытом грунте, абрикосы, виноград. Титова считает, что в овощах и фруктах, выращенных в садах и огородах Сибири, концентрация витаминов, в том числе аскорбиновой кислоты, выше, чем в аналогичных плодах с юга.