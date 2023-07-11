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Время собирать урожай у новосибирцев: особенности региона

11 июля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Время собирать урожай у новосибирцев: особенности региона
Сбор урожая в Сибири в 2022 году начался в конце июня. По какому графику в 2023 году дачники Новосибирска продолжат собирать плоды, которые преподносят им сад и огород, — разбираемся вместе.

Сбор урожая в Новосибирске и области

В 2022 году в Новосибирской области уборка технических, зерновых культур, овощей в садах и огородах началась в конце июля, о чем сообщили в региональном правительстве. По сообщению пресс-службы правительства, на 29 июля 2022 года было убрано более 300 гектаров пшеницы, картофеля и других корнеплодов, овощей.

Традиционно, в силу климатических условий, в Сибири сезон сбора урожая в огородах и садах начинается позднее, чем, например, на юге. Кроме того, климатические условия не позволяют выращивать определенные виды культур. Однако, по мнению руководителя городского центра садоводства «Дачная академия» профессора НГАУ Галины Титовой, в огородах и садах Новосибирска и окрестностях можно выращивать дыни, арбузы — даже в открытом грунте, абрикосы, виноград. Титова считает, что в овощах и фруктах, выращенных в садах и огородах Сибири, концентрация витаминов, в том числе аскорбиновой кислоты, выше, чем в аналогичных плодах с юга.

Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год

Первый урожай на огородах дачники из Новосибирска готовятся убирать примерно со второй половины июля. На этот же период можно планировать и заготовку семян на следующий сезон. В частности, в это время готовы к сбору на огородах огурцы, кабачки и патиссоны, другие культуры. В 2023 году, планируя сбор урожая с огорода, можно придерживаться аналогичного графика.

Календарь созревания плодово-овощных культур и сбор урожая в огороде

Культуры Лето Осень
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
Помидоры - 2 пол. - - - -
Огурцы - 2 пол. 1 пол. - - -
Кабачки - - 2 пол. - - -
Капуста - 2 пол. - - - -
Баклажаны - 2 пол. - - - -
Перец - 2 пол. - - - -
Свекла - 2 пол. - - - -
Морковь - - - - 1 пол. -
Чеснок - 2 пол. - - - -
Лук-порей - - - 1 пол. - -
Тыква - - - 1 пол. 2 пол. -
Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 годСбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Сбор урожая с огорода по месяцам на 2023 год
Фото: 1MI

Сбор урожая в саду по месяцам

Что касается сбора садовых плодов, то они, как и овощи, в садах Новосибирска и окрестностей тоже созревают позднее, чем на юге России, а также в средней полосе, например в Московской области. Многие дачники ориентируются на лунный календарь для садов. Планируя сбор урожая в саду, можно сверяться с таблицей, которая приводится ниже.

Календарь созревания плодово-ягодных культур и сбор урожая в саду

Культуры Лето
июнь июль август
Яблоки - 2 пол. -
Груши - - 1 пол.
Абрикосы - 2 пол. -
Смородина - 2 пол. 1 пол.
Крыжовник - 2 пол. -
Малина - 2 пол. -
Сбор урожая в саду по месяцамСбор урожая в саду по месяцам
Сбор урожая в саду по месяцам
Фото: 1MI

Подготовка погреба для хранения

Что делать после того, как урожай в саду и в огороде уже собран? Необходимо подготовить его к хранению и сделать это правильно — таким образом получится сформировать запасы на осень и зиму. В Новосибирске такие запасы из огорода и сада особенно актуальны с учетом климата и действительно долгой и холодной зимы.

Оптимальным решением для хранения урожая из огорода и сада остается погреб. Такие помещения есть во многих загородных домах и на дачах. Требования к условиям хранения в погребе стандартные: низкий уровень влажности, умеренная температура, минимальное освещение, а также возможность регулярного проветривания и защиты от вредителей.

Как хранить урожай, если нет погреба

Если погреб на даче или в загородном доме отсутствует, можно выбрать альтернативный вариант хранения урожая из огорода и сада — например, в дачном сарае. Его, как и погреб, нужно соответствующим образом подготовить, а именно проследить за соблюдением температурного режима и уровня влажности.

Урожай из сада и огорода при необходимости можно хранить и в городе, в том числе в квартире. Идеальным вариантом станет остекленная лоджия или балкон. Важно, чтобы в конструкции не было щелей, пропускающих холодный воздух. Если в квартире есть кладовка, в ней тоже можно хранить часть собранного на дачном огороде или в саду урожая.

Способы хранения основных культур

Чтобы собранный в саду или в огороде урожай сохранился как можно дольше, важно соблюдать определенные условия и учитывать тип культуры. К примеру, свеклу, репу, морковь из огорода, а также картофель, вопреки распространенному мнению, не стоит хранить в тканевых мешках — для этих целей больше подходят ящики. Перед тем, как поместить овощи в ящик, его желательно наполнить опилками.

Лук из огорода перед хранением необходимо просушить. После этого его можно связать в подобие кос и поместить в специальные текстильные сетки. Что касается капусты, то ее целесообразно хранить в тонкой и легкой бумаге, однако предварительно с кочанов потребуется срезать объемные части ботвы и внешние листья.

#Новосибирск#Урожай#Дачники#Огород
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