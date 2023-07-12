Сибирячка самовольно установила сцену с Эйнштейном на Новосибирском водохранилище

Захват территории был обнаружен во время рейда на Шумском кордоне. Полицейские обнаружили на водохранилище хозяйственную постройку и сцену с изображением физика Альберта Эйнштейна. Причины, по которым сибирячка решила поселиться именно здесь, неизвестны.