Сибирячка самовольно установила сцену с Эйнштейном на Новосибирском водохранилище

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«Транспортные полицейские выявили факт нарушения земельного законодательства 34-летней жительницей Новосибирска, которая самовольно заняла земельный участок и использовала его без соответствующих разрешений», — рассказали в пресс-службе линейного управления полиции на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Захват территории был обнаружен во время рейда на Шумском кордоне. Полицейские обнаружили на водохранилище хозяйственную постройку и сцену с изображением физика Альберта Эйнштейна. Причины, по которым сибирячка решила поселиться именно здесь, неизвестны.
Документов, разрешающих установку построек и иных объектов, у женщины не нашли. На любительницу Эйнштейна составили административный протокол.