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Сибирячка самовольно установила сцену с Эйнштейном на Новосибирском водохранилище

12 июля 2023, 12:36
Фото: ЛО МВД по СФО
На водохранилище появилась сцена с Эйнштейном

Сибирячка установила сцену с Эйнштейном на Новосибирском водохранилище

В Новосибирске женщина самовольно захватила земельный участок на водохранилище. Сибирячка оборудовалала там поселение.
«Транспортные полицейские выявили факт нарушения земельного законодательства 34-летней жительницей Новосибирска, которая самовольно заняла земельный участок и использовала его без соответствующих разрешений», — рассказали в пресс-службе линейного управления полиции на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Захват территории был обнаружен во время рейда на Шумском кордоне. Полицейские обнаружили на водохранилище хозяйственную постройку и сцену с изображением физика Альберта Эйнштейна. Причины, по которым сибирячка решила поселиться именно здесь, неизвестны.

Документов, разрешающих установку построек и иных объектов, у женщины не нашли. На любительницу Эйнштейна составили административный протокол.

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#Происшествия#Александр Ляхов#Полиция#Водохранилище
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