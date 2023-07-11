Новосибирцам перекрывают путь шлагбаумом из-за земельной тяжбы ТСЖ

На данный момент ТСЖ отказали во всех исках и не признают их претензии на территорию. Несмотря на это, въезд и выезд с Новогодней до Немировича-Данченко уже перекрыт шлагбаумом. Из-за этого невозможно вывезти мусор и проехать всем службам. От подобного самоуправства страдают и жители соседних домов.



Конфликт уже обсуждают новосибирцы. «Ночью отломите шлагбаум — и все!», — предлагает Евгений Попов. «Сходите в прокуратуру, чтобы они участкового подопнули. Тогда все загородки демонтируются», — добавляет сибиряк под псевдонимом Даня Ветошкин. «Нужно просто переехать», — считает Игорь Бабин.