Новосибирцам перекрывают путь шлагбаумом из-за земельной тяжбы ТСЖ

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
«По адресу Новогодняя, 24/2, есть ТСЖ „Наш дом“ которое уже несколько лет судятся с домами по №28, 30,36,38,40 на улице Новогодней из-за придомовой территории, как они считают, что она должна принадлежать им», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент ТСЖ отказали во всех исках и не признают их претензии на территорию. Несмотря на это, въезд и выезд с Новогодней до Немировича-Данченко уже перекрыт шлагбаумом. Из-за этого невозможно вывезти мусор и проехать всем службам. От подобного самоуправства страдают и жители соседних домов.
Конфликт уже обсуждают новосибирцы. «Ночью отломите шлагбаум — и все!», — предлагает Евгений Попов. «Сходите в прокуратуру, чтобы они участкового подопнули. Тогда все загородки демонтируются», — добавляет сибиряк под псевдонимом Даня Ветошкин. «Нужно просто переехать», — считает Игорь Бабин.