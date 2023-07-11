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Новосибирцам перекрывают путь шлагбаумом из-за земельной тяжбы ТСЖ

11 июля 2023, 12:01
Фото: ВК / АСТ-54
На территории установили шлагбаум

В Новосибирске жильцам перекрывают путь шлагбаумом из-за земельной тяжбы ТСЖ

В Новосибирске жильцы страдают из-за земельного спора местного ТСЖ по принадлежности придомовой территории. Из-за тяжбы дорогу перекрыли шлагбаумом.
«По адресу Новогодняя, 24/2, есть ТСЖ „Наш дом“ которое уже несколько лет судятся с домами по №28, 30,36,38,40 на улице Новогодней из-за придомовой территории, как они считают, что она должна принадлежать им», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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На данный момент ТСЖ отказали во всех исках и не признают их претензии на территорию. Несмотря на это, въезд и выезд с Новогодней до Немировича-Данченко уже перекрыт шлагбаумом. Из-за этого невозможно вывезти мусор и проехать всем службам. От подобного самоуправства страдают и жители соседних домов.

Конфликт уже обсуждают новосибирцы. «Ночью отломите шлагбаум — и все!», — предлагает Евгений Попов. «Сходите в прокуратуру, чтобы они участкового подопнули. Тогда все загородки демонтируются», — добавляет сибиряк под псевдонимом Даня Ветошкин. «Нужно просто переехать», — считает Игорь Бабин.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#ТСЖ#Соцсети
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