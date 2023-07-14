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Названа причина крушения частного самолета под Новосибирском

14 июля 2023, 08:36
Фото: ГУ МЧС НСО
Названа причина крушения самолета под Новосибирском
Есть версия, что самолет Сessna 172 мог разбиться в лесу под Новосибирском из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в региональной службе спасения МАСС.

Напомним, частный лайнер совершил жесткую посадку в лесу недалеко от аэропорта «Северный» вечером 13 июля. Самолет застрял в ветках дерева — это уберегло от гибели экипаж.

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По данным ГУ МЧС региона, в результате ЧП пострадали два человека из трех, что были на борту. Среди госпитализированных — девушка, которая была пилотом самолета.

После крушения судно, благо, не загорелось. Это также облегчило спасателям работу.

#Самолет#Крушение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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