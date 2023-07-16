В Новосибирске отключат 46 телеканалов 17 июля

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В областной столице отключение продлится с 7 утра до 4 часов дня, в Куйбышеве — с 8 утра до 5 часов вечера, а в Черепанове — с 9 утра до 3 часов дня. Это связано с профилактическими работами.
Будут недоступны местные (областные) телеканалы, а также федеральные. Среди них НТВ, Россия, НСК 49, Вести и другие.
Отметим, что в Новосибирске два мультиплекса в кабельных операторах связи будут отключены уже с 2 часов ночи — включат в 4 часа дня 17 июля. В Искитиме же каналы обоих мультиплексов пропадут 18 июля с 10 утра до 16 часов дня.