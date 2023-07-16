atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Изображение материала

В Новосибирске отключат 46 телеканалов 17 июля

16 июля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Масштабное отключение телеканалов и радиостанций начнется 17 июля в Новосибирске. Также жители некоторых поселков области останутся без телевидения.

В областной столице отключение продлится с 7 утра до 4 часов дня, в Куйбышеве — с 8 утра до 5 часов вечера, а в Черепанове — с 9 утра до 3 часов дня. Это связано с профилактическими работами.

Будут недоступны местные (областные) телеканалы, а также федеральные. Среди них НТВ, Россия, НСК 49, Вести и другие.

Отметим, что в Новосибирске два мультиплекса в кабельных операторах связи будут отключены уже с 2 часов ночи — включат в 4 часа дня 17 июля. В Искитиме же каналы обоих мультиплексов пропадут 18 июля с 10 утра до 16 часов дня.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Телевидение
Подпишитесь
Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
13 июля, 04:44
Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
13 июля, 03:01
Самую большую картину Василия Сурикова весом 200 кг привезли в музей Новосибирска
Вчера, 05:00
В Новосибирске град побил стекла в автомобилях
Вчера, 09:39
«Пытошная»: комнату для занятий сексом нашли в ночном клубе Новосибирска
Вчера, 02:58
Боец из Новосибирской области Евгений Кирьянов чудом выжил на СВО
Вчера, 02:20