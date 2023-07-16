В Новосибирске ради спасения кошки из «ловушки» в квартире разбили стену

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Инцидент произошел в квартире на улице Ильича. Любопытная кошка бегала под ванной и в какой-то момент застряла между стен и труб. Хозяин понял, что животное в беде, когда услышал истошное мурчание.
Мужчина попытался своими силами достать из плена любимицу. Когда все попытки исчерпали себя, он вызвал спасателей.
«Оценив обстановку приняли решение — частично демонтировать стену в ванной комнате. Хозяин согласился на любые условия ради спасения своей кошки», — пояснили в пресс-службе МАСС.
Пушистая мурлыка была спасена через 40 минут. Помощь ветеринаров ей не понадобилась.