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В Новосибирске ради спасения кошки из «ловушки» в квартире разбили стену

16 июля 2023, 08:51
Фото: МАСС/ВК
Спасатели разбили стену в квартире из-за кошки
Спасателям МАСС пришлось разобрать стену в квартире новосибирца для спасения его кошки. Питомица застряла в трубе в ванной комнате.

Инцидент произошел в квартире на улице Ильича. Любопытная кошка бегала под ванной и в какой-то момент застряла между стен и труб. Хозяин понял, что животное в беде, когда услышал истошное мурчание.

Мужчина попытался своими силами достать из плена любимицу. Когда все попытки исчерпали себя, он вызвал спасателей.

«Оценив обстановку приняли решение — частично демонтировать стену в ванной комнате. Хозяин согласился на любые условия ради спасения своей кошки», — пояснили в пресс-службе МАСС.

Пушистая мурлыка была спасена через 40 минут. Помощь ветеринаров ей не понадобилась.

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#Алина Шефер#Кошка#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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