atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Изображение материала

Спасатели в Бурятии продолжают поиски туристки из Новосибирска

8 июля 2023, 04:14
Фото: 03.mchs.gov.ru
Ранее семь человек нашли живыми
Бойцы МЧС проводят поисковую операцию в районе реки Снежная. Где ранее перевернулись катамараны с 8 туристами

В районе реки Снежная и в акватории озера Байкал спасатели продолжают поиск последней туристки из Новосибирска, судьба которой после опрокидывания катамаранов остается неизвестной. Предположительно, речь идет о Елене Романовой. Семь человек уже найдены и эвакуированы.

Поиски ведут как с земли, так и с воздуха
Видео: 03.mchs.gov.ru

Туристы из Новосибирска перевернулись во время сплава на реке Снежная 6 июля. В группе были опытные любители экстремального спорта. Трое человек выплыли сразу же — это жители Новосибирска, которые вышли на связь с помощью телефона, еще четверых нашли на следующий день — тоже живыми.

Читайте также:
Пустой катамаран новосибирских туристов нашли на бурной реке, но надежда еще осталасьТуристы из Новосибирска бесследно исчезли во время сплава в БурятииСколько стоит сплав по реке Снежная, где пропали туристы из Новосибирска
#Поиск#Происшествия#МЧС#Туристы#Новосибирск#Бурятия#Видео
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
Вчера, 10:47
Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии
Вчера, 09:36
В Новосибирске судебные приставы ударили собаку шокером
6 июля, 10:11
Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
Вчера, 02:29
Вандалы в Новосибирской области оставили нецензурные надписи на памятнике героям ВОВ
Вчера, 05:00
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
Вчера, 01:37