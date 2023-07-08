Туристы из Новосибирска перевернулись во время сплава на реке Снежная 6 июля. В группе были опытные любители экстремального спорта. Трое человек выплыли сразу же — это жители Новосибирска, которые вышли на связь с помощью телефона, еще четверых нашли на следующий день — тоже живыми.