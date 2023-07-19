Горожане обозначили в числе основных проблем нехватку мест для активного семейного отдыха, где дети, например, могли бы покататься на велосипеде и роликовых коньках, а взрослые с комфортом прогуляться. Также были внесены предложения по строительству муниципального бассейна в районе, реализации городской программы по борьбе с борщевиком, буквально захватившим парковые зоны, приведению в порядок территории сада Дзержинского и включению его реконструкции в госпрограмму, разработке концепции присутствия малого бизнеса в парке «Березовая роща» и другие.