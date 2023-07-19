Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Горожане обозначили в числе основных проблем нехватку мест для активного семейного отдыха, где дети, например, могли бы покататься на велосипеде и роликовых коньках, а взрослые с комфортом прогуляться. Также были внесены предложения по строительству муниципального бассейна в районе, реализации городской программы по борьбе с борщевиком, буквально захватившим парковые зоны, приведению в порядок территории сада Дзержинского и включению его реконструкции в госпрограмму, разработке концепции присутствия малого бизнеса в парке «Березовая роща» и другие.
В середине октября в районе предполагается открытие парка «Каменка». Это уникальный объект, первый в России затопляемый парк. За этот проект жители голосовали несколько лет назад. Сегодня общественники предложили свои идеи по включению в парковую зону дополнительной территории и ее развитию. Жители предлагают обустроить место наблюдения за природой, сделать домики для уток, поставить качели и шезлонги, проводить экологические мероприятия, создать общественный огород или сад.
В рамках дискуссионной площадки было решено выйти с предложением внести благоустройство второй части парка в федеральную программу, чтобы получить финансирование, дизайн-проект уже есть. А малые формы, такие как тот же общественный сад или огород уже сейчас создать своими силами.
Все предложения, выработанные жителями и экспертами на этой и других дискуссионных площадках, которые сейчас проходят в городе при участии движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», будут направлены губернатору Андрею Травникову для формирования дальнейшей программы развития Новосибирска.