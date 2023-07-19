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Жители Дзержинского района ждут открытия парка «Каменка» и готовы сами его развивать

19 июля 2023, 06:12
Фото: Татьяна Иванова
Такие дискуссионные площадки организуют в разных районах Новосибирска
Новосибирцы вместе с экспертами и представителями власти обсудили ситуацию с общественными пространствами в областном центре. В Дзержинском районе прошло очередное заседание дискуссионной площадки «Время требует! Развитие Новосибирска»

Горожане обозначили в числе основных проблем нехватку мест для активного семейного отдыха, где дети, например, могли бы покататься на велосипеде и роликовых коньках, а взрослые с комфортом прогуляться. Также были внесены предложения по строительству муниципального бассейна в районе, реализации городской программы по борьбе с борщевиком, буквально захватившим парковые зоны, приведению в порядок территории сада Дзержинского и включению его реконструкции в госпрограмму, разработке концепции присутствия малого бизнеса в парке «Березовая роща» и другие.

В середине октября в районе предполагается открытие парка «Каменка». Это уникальный объект, первый в России затопляемый парк. За этот проект жители голосовали несколько лет назад. Сегодня общественники предложили свои идеи по включению в парковую зону дополнительной территории и ее развитию. Жители предлагают обустроить место наблюдения за природой, сделать домики для уток, поставить качели и шезлонги, проводить экологические мероприятия, создать общественный огород или сад.

В рамках дискуссионной площадки было решено выйти с предложением внести благоустройство второй части парка в федеральную программу, чтобы получить финансирование, дизайн-проект уже есть. А малые формы, такие как тот же общественный сад или огород уже сейчас создать своими силами.

Все предложения, выработанные жителями и экспертами на этой и других дискуссионных площадках, которые сейчас проходят в городе при участии движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор», будут направлены губернатору Андрею Травникову для формирования дальнейшей программы развития Новосибирска.

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#Общественники#Дискуссия#Развитие#Общество#Новосибирск
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