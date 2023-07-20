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Яркая дама в красном платье украла сумочку за 80 000 рублей из бутика в Новосибирске

20 июля 2023, 14:04
Фото: ГУ МВД НСО
Яркая дама украла сумочку из бутика в Новосибирске

В Новосибирске модница в красном платье вынесла из бутика сумку за 80 000 рублей

Женщину в красном платье объявили в розыск в Новосибирске. По данным ГУ МВД региона она украла из магазина дорогостоящую сумку.

Пропажу сумки заметили на днях продавцы одного из бутиков на улице Серебренниковской. Они отсмотрели камеры видеозаписи и установили женщину, которая могла совершить кражу 5 июня.

На кадрах видна молодая дама в красном платье, которая рассматривает одежду. В какой-то момент сибирячка переходит на стенд с аксессуарами и похищает сумку стоимостью более 80 тысяч рублей.

По факту ЧП возбудили дело о краже. Женщину уже ищут полицейские. Также разослали ее ориентировку — на вид даме около 35 лет, рост 175 см, темные волосы.

Напомним, ранее в магазине в Новосибирске поймали воришку, который пытался вынести продукты для окрошки.

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#Алина Шефер#Кража#Магазин#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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