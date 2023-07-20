Яркая дама в красном платье украла сумочку за 80 000 рублей из бутика в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Пропажу сумки заметили на днях продавцы одного из бутиков на улице Серебренниковской. Они отсмотрели камеры видеозаписи и установили женщину, которая могла совершить кражу 5 июня.
На кадрах видна молодая дама в красном платье, которая рассматривает одежду. В какой-то момент сибирячка переходит на стенд с аксессуарами и похищает сумку стоимостью более 80 тысяч рублей.
По факту ЧП возбудили дело о краже. Женщину уже ищут полицейские. Также разослали ее ориентировку — на вид даме около 35 лет, рост 175 см, темные волосы.
Напомним, ранее в магазине в Новосибирске поймали воришку, который пытался вынести продукты для окрошки.