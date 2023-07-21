Где же сибирякам посмотреть прямую трансляцию? Игра будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало намечено на 23.30. Также новосибирцы смогут присоединиться к прямой трансляции на ресурсе chamionat.com и сайте газеты «Спорт-Экспресс» (sport-express.ru). Начало трансляции в 19.00 по московскому времени.