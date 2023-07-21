Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Updated Сегодня, 01:35
Первая игра Чемпионата России по футболу 2023/2024 запланирована на пятницу 21 июля на стадионе «ВТБ-Арена». Матч первого тура российской премьер-лиги состоится в 19.00 по московскому времени (23.00 по времени Новосибирска). Пятничным вечером поклонники российского футбола смогут с удовольствием посмотреть игру любимых команд и порадоваться их выигрышу.
Где же сибирякам посмотреть прямую трансляцию? Игра будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало намечено на 23.30. Также новосибирцы смогут присоединиться к прямой трансляции на ресурсе chamionat.com и сайте газеты «Спорт-Экспресс» (sport-express.ru). Начало трансляции в 19.00 по московскому времени.
Стоит отметить, по итогам чемпионата прошлого сезона московское «Динамо» опустилось на девятую строчку. Краснодарцы же находятся на шестой строчке в таблице. Победителем прошлого чемпионата является питерский «Зенит».
Многие поклонники футбола надеются на атакующую игру «Динамо» благодаря уверенному наставничеству их нового тренера Марцела Лички. Не менее достойный футбол могут показать и краснодарцы, в прошлом году дошедшие до финала Кубка России.