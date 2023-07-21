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Футбол Динамо — Краснодар 21 июля: время трансляции чемпионата России в Новосибирске

21 июля 2023, 01:35
Фото: 1MI
Новосибирцев ожидает зрелищный футбол
21 июля стартует Чемпионат России по футболу-2023/2024. Первым матчем нового сезона в Премьер лиге станет игра московского «Динамо» против южного «Краснодара». О том, во сколько новосибирским поклонникам футбола включать телевизор и смотреть — в материале Atas.info

Первая игра Чемпионата России по футболу 2023/2024 запланирована на пятницу 21 июля на стадионе «ВТБ-Арена». Матч первого тура российской премьер-лиги состоится в 19.00 по московскому времени (23.00 по времени Новосибирска). Пятничным вечером поклонники российского футбола смогут с удовольствием посмотреть игру любимых команд и порадоваться их выигрышу.

Где же сибирякам посмотреть прямую трансляцию? Игра будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало намечено на 23.30. Также новосибирцы смогут присоединиться к прямой трансляции на ресурсе chamionat.com и сайте газеты «Спорт-Экспресс» (sport-express.ru). Начало трансляции в 19.00 по московскому времени.

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Стоит отметить, по итогам чемпионата прошлого сезона московское «Динамо» опустилось на девятую строчку. Краснодарцы же находятся на шестой строчке в таблице. Победителем прошлого чемпионата является питерский «Зенит».

Многие поклонники футбола надеются на атакующую игру «Динамо» благодаря уверенному наставничеству их нового тренера Марцела Лички. Не менее достойный футбол могут показать и краснодарцы, в прошлом году дошедшие до финала Кубка России.

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