За полтора года, прошедших после начала специальной военной операции, отток капитала из России составил рекордные 253 миллиарда долларов, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. После мирового финансового кризиса в 2008 в среднем из страны в год выводилось около 150 миллиардов долларов.