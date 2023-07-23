Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
За полтора года, прошедших после начала специальной военной операции, отток капитала из России составил рекордные 253 миллиарда долларов, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. После мирового финансового кризиса в 2008 в среднем из страны в год выводилось около 150 миллиардов долларов.
Переводит деньги за рубеж не только бизнес, но и граждане — россияне в прошлом году отправили в иностранные банки 64 миллиарда долларов. В итоге российский ВВП уменьшился на 13%.
Как подчеркнул известный экономист Абел Аганбегян в интервью «Новым известиям», в офшоры вкладывают деньги даже государственные корпорации, такие крупные, как, например, «Газпром».
«Что правительство сделало, чтобы этого оттока не было? Ничего», — констатирует ученый.