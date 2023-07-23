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Бегство капитала: за 1,5 года из России вывели 253 млрд долларов

23 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI
В офшоры вкладываются даже крупные государственные корпорации
Отток капитала из России достиг уровня 13% ВВП. В прошлом году было выведено 239 миллиардов долларов, за первую половину 2023 года — еще 27 миллиардов

За полтора года, прошедших после начала специальной военной операции, отток капитала из России составил рекордные 253 миллиарда долларов, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. После мирового финансового кризиса в 2008 в среднем из страны в год выводилось около 150 миллиардов долларов.

Переводит деньги за рубеж не только бизнес, но и граждане — россияне в прошлом году отправили в иностранные банки 64 миллиарда долларов. В итоге российский ВВП уменьшился на 13%.

Как подчеркнул известный экономист Абел Аганбегян в интервью «Новым известиям», в офшоры вкладывают деньги даже государственные корпорации, такие крупные, как, например, «Газпром».

«Что правительство сделало, чтобы этого оттока не было? Ничего», — констатирует ученый.

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#Бизнес#Капитал#Отток#Офшоры#Россия
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