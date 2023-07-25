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В рамках всероссийской выставки 19 ноября пройдет День Новосибирской области, который познакомит посетителей ВДНХ с историей, культурой, бытом, традициями и достижениями региона.
В этот день на различных площадках ВДНХ и культурных организаций Москвы пройдут мероприятия образовательной, деловой, культурной программы с участием профессиональных творческих коллективов, студенческих джаз-оркестров и танцевальных групп, независимых театров региона. Для посетителей выставки пройдут мастер-классы по Ордынской росписи, чтения молодых поэтов, спортивные зарядки и встречи с Олимпийскими чемпионами «без галстуков», различные мероприятия с амбассадорами Новосибирской области — известными спортсменами, музыкантами и артистами.
«В рамках Дня Новосибирской области на ВДНХ мы представим регион как привлекательное туристическое направление: планируем рассказать о знаковых туристских объектах и разыграть среди посетителей двухдневную путевку в Новосибирскую область, в которую войдет экскурсионная программа с посещением туристических объектов Новосибирска и новосибирского Академгородка и интерактивная программа по научно-популярному туризму», — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Напомним, подготовка и проведение Международной выставки-форума «Россия» организованы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума „Россия“. Посетители ВДНХ смогут узнать о достижениях нашего региона в разных направлениях социально-экономического развития. Экспозиция Новосибирской области организована Правительством региона в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Травникова.