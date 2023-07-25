В этот день на различных площадках ВДНХ и культурных организаций Москвы пройдут мероприятия образовательной, деловой, культурной программы с участием профессиональных творческих коллективов, студенческих джаз-оркестров и танцевальных групп, независимых театров региона. Для посетителей выставки пройдут мастер-классы по Ордынской росписи, чтения молодых поэтов, спортивные зарядки и встречи с Олимпийскими чемпионами «без галстуков», различные мероприятия с амбассадорами Новосибирской области — известными спортсменами, музыкантами и артистами.