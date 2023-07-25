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Путевку в Новосибирскую область разыграют в Москве среди посетителей ВДНХ

25 июля 2023, 07:48
Фото: 1MI
День Новосибирской области пройдет на ВДНХ в ноябре
Экспозиция Новосибирской области будет представлена на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года

В рамках всероссийской выставки 19 ноября пройдет День Новосибирской области, который познакомит посетителей ВДНХ с историей, культурой, бытом, традициями и достижениями региона.

В этот день на различных площадках ВДНХ и культурных организаций Москвы пройдут мероприятия образовательной, деловой, культурной программы с участием профессиональных творческих коллективов, студенческих джаз-оркестров и танцевальных групп, независимых театров региона. Для посетителей выставки пройдут мастер-классы по Ордынской росписи, чтения молодых поэтов, спортивные зарядки и встречи с Олимпийскими чемпионами «без галстуков», различные мероприятия с амбассадорами Новосибирской области — известными спортсменами, музыкантами и артистами.

«В рамках Дня Новосибирской области на ВДНХ мы представим регион как привлекательное туристическое направление: планируем рассказать о знаковых туристских объектах и разыграть среди посетителей двухдневную путевку в Новосибирскую область, в которую войдет экскурсионная программа с посещением туристических объектов Новосибирска и новосибирского Академгородка и интерактивная программа по научно-популярному туризму», — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, подготовка и проведение Международной выставки-форума «Россия» организованы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума „Россия“. Посетители ВДНХ смогут узнать о достижениях нашего региона в разных направлениях социально-экономического развития. Экспозиция Новосибирской области организована Правительством региона в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Травникова.

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#ВДНХ#Выставка#Туризм#Общество#Новосибирская область
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